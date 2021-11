Sytuacja przed ostatnią kolejką w grupie A jest niezwykle ciekawa. Zarówno liderująca Portugalia, jak i druga w tabeli Serbia mają na swoim koncie 17 punktów. W niedzielę rozstrzygnie się więc to, która z tych drużyn bezpośrednio awansuje na przyszłoroczny mundial, a która będzie musiała powalczyć w barażach.



W pierwszym meczu tych drużyn padł remis 2:2. Mecz zakończył się jednak sporą kontrowersją, gdyż sędzia w ostatniej akcji meczu nie uznał - jak się wydawało po powtórkach - prawidłowo strzelonego gola przez Cristiano Ronaldo. Z racji tego, że arbiter nie miał do dyspozycji systemu VAR, bramka nie została uznana. CR7 wściekł się i zszedł z boiska, rzucając opaską kapitańską.



Znacznie korzystniejszy bilans bramkowy przed rewanżowym meczem mają Portugalczycy. Co najmniej remis w spotkaniu z Serbią da więc im awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Relacja i wynik na żywo meczu Portugalia - Serbia od godziny 20.45 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport