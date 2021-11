El. MŚ 2022: Udany powrót Andre Onany po dyskwalifikacji

Podczas kontroli przeprowadzonej poza zawodami, która miała miejsce 30 października 2020, w moczu piłkarza wykryto ślady zakazanej substancji - furosemidu. W lutym Onana został zawieszony przez UEFA na rok, ale Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w części uznał jego odwołanie i tłumaczenie, że przez pomyłkę przyjął lekarstwo przeznaczone dla jego żony i zmniejszył karę do dziewięciu miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Paulo Sousa ocenił mecz z Andorą

Dyskwalifikacja dobiegła końca 3 listopada, a cztery dni później piłkarz znalazł się w kadrze na mecz ligowy z G.A. Eagles (0:0), ale był rezerwowym. Jego kontrakt z Ajaksem wygasa latem 2022, ale Kameruńczyk już zimą prawdopodobnie zmieni pracodawcę. Jego pozyskaniem zainteresowany jest Inter Mediolan.

Mimo długiej przerwy w grze i treningach, bo dopiero we wrześniu otrzymał zgodę na ćwiczenie z drużyną Ajaksu, portugalski trener reprezentacji Kamerunu nie miał obaw przed wstawieniem go do składu na spotkanie z Malawi, a bramkarz zebrał pozytywne oceny.

We wtorek skala trudności będzie zdecydowanie większa. "Nieposkromione Lwy" w Juande na zakończenie zmagań w grupie D zagrają z mającym punkt więcej Wybrzeżem Kości Słoniowej i muszą wygrać, by awansować do baraży decydujących o awansie do przyszłorocznych MŚ.

W styczniu Kamerun, pięciokrotny mistrz kontynentu, będzie gospodarzem Pucharu Narodów Afryki.

MP, PAP