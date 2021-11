EBL: Emocje w Słupsku! Zwycięstwo Grupa Sierleccy Czarnych

Początek spotkania był trochę lepszy dla przyjezdnych, którzy dzięki efektownej akcji Dariousa Motena prowadzili 8:4. Gospodarze odpowiedzieli jednak serią 6:0 i po akcji Kalifa Younga zdobywali przewagę. Rywalizacja była bardzo zacięta, a na tablicy wyników co chwilę był remis. Po późniejszym trafieniu Carla Lindboma po 10 minutach było 15:17. W drugiej kwarcie do kolejnego remisu doprowadzał Mikołaj Witliński - po chwili ten sam zawodnik dawał prowadzenie Grupa Sierleccy Czarnym. Trefl całkowicie zatrzymał się w ataku - niemoc tej drużyny po dłuższym czasie przerwał Michał Kolenda. Później Yannick Franke zbliżał sopocian na dwa punkty! Ostatecznie dzięki Billy’emu Garrettowi pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 34:30.

W trzeciej kwarcie Mikołaj Witliński i Billy Garrett ponownie budowali przewagę zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa. Później wzrosła ona nawet do 10 punktów! Ponadto za przekroczenie limitu fauli parkiet musiał opuścić Josh Sharma, co utrudniało sytuację Trefla. Po 30 minutach i rzutach wolnych Bartosza Jankowskiego było już 54:42. W pewnym momencie kolejnej części spotkania ekipa trenera Marcina Stefańskiego zbliżyła się na pięć punktów po trójce Michała Kolendy. To oznaczało emocje do samego końca! Słupszczanie nie chcieli pozwolić już na nic więcej, chociaż rzut z dystansu dodawał jeszcze Brandon Young. W kluczowych momentach nie zawiódł Garrett i Grupa Sierleccy Czarni zwyciężyli 73:66.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Mikołaj Witliński z 23 punktami i 7 zbiórkami. W ekipie gości wyróżniał się Yannick Franke - zdobył 17 punktów i 8 zbiórek.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot 73:66 (15:17, 19:13, 20:12, 19:24).

Punkty:

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: Mikołaj Witliński 23, William Garrett 13, Marek Klassen 10, Bartosz Jankowski 9, Beau Beech 6, Jakub Musiał 5, Kalif Young 5, Dawid Słupiński 2, Błażej Kulikowski 0.

Trefl Sopot: Yannick Franke 17, Josh Sharma 11, Michał Kolenda 11, Brandon Young 8, Carl Lindbom 6, Paweł Leończyk 6, Karol Gruszecki 5, Darious Moten 2.

BS, PAP