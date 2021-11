Golfowy European Tour: Meronk ósmy w AVIV Dubai Championship, triumf Hansena

Czwarty raz w tym roku najlepszy polski golfista kończy w czołowej dziesiątce turnieju tej rangi. Początek gry w Dubaju nie był jednak dla olimpijczyka z Tokio tak udany. W czwartek pole Fire przeszedł w 72 uderzeniach, co dawało odległe 86. miejsce. W piątek 67 „strzałów” przesunęło go w tabeli i pozwoliło awansować do weekendowej gry. W sobotę Meronk zaliczył rewelacyjne 63 uderzania, a suma z trzech dni wywindowała go do walki o czołowe miejsca. W finale w niedzielę uzyskał ponownie 67, a łączny wynik 269 uderzeń po czterech 18-dołkowych rundach (19 poniżej par) dał mu ósme miejsce, dzielone z czterema innymi zawodnikami.

31-letni Hansen triumfował sumą -23, drugi raz w karierze zwyciężając w zawodach European Tour. Drugim miejscem podzielili się Włoch Francesco Laporta i Austriak Bernd Wiesberger. Obaj zanotowali uderzenie straty do zwycięzcy. Za nimi uplasowała się czwórka graczy, która zwieńczyła występ jednakową sumą -20 uderzeń (Anglik Andy Sullivan, Taj Jazz Janewattananond, Australijczyk Min Woo Lee i Francuz Antoine Rozner), więc musiała zadowolić się dzieloną czwartą pozycją.

Przed czołową pięćdziesiątką rankingu Road to Dubai ostatnia impreza sezonu i prestiżowego Rolex Series 2021 - rozpoczynający się w czwartek DP World Tour Championship z pulą nagród sięgającą 9 milionów dolarów. Areną rywalizacji będzie pole Earth, położone również w Jumeirah Golf Estate.

28-letni wrocławianin już wcześniej, dzięki odpowiednio wysokiej lokacie w rankingu, zapewnił sobie prawo startu. Ostatecznie olimpijczyk z Tokio awansuje tam z 36. miejsca „drogi do Dubaju”.

We wtorek organizatorzy cyklu ogłosili, że liga zmieni nazwę - z European Tour na DP World Tour. Na sezon 2022 planowanych jest 47 turniejów w 23 krajach, z czego 23 mają odbyć się w Europie, a 24 poza Starym Kontynentem.

MP, PAP