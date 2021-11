Dyskusja początkowo dotyczyła gry reprezentacji Polski pod przewodnictwem Paulo Sousy.

- Jeżeli trener ciągle robiłby to, co my uważamy za logiczne, to nie byłby potrzebny. My prowadzilibyśmy drużynę - rozpoczął Boniek - Ktoś musi powiedzieć, co to znaczy mieć "własny styl". Jak wychodzimy na San Marino, Kazachstan czy Armenię to możemy grać w pewien sposób. Bo różnica umiejętności piłkarzy robi swoje. W piłce, tak jak w boksie, liczy się także jakość ludzi. Czy myślicie, że trener San Marino przed meczem nie ma żadnego planu? Ktoś tę koncepcję musi zrealizować. Po twarzy naszego trenera widać, że nie wszystko wygląda tak, jak było wcześniej zaplanowane. Chciałbym, żeby ktoś mi kiedyś wytłumaczył, co znaczy ten styl. Kiedy ktoś musi wyjść na boisko i kryć mnie, to będzie się inaczej zachowywał, niż gdyby miał kryć Romana Kołtonia - stwierdził były prezes PZPN.

Wtedy do dyskusji włączył się Wichniarek.

- Nie oszukujmy się, że od czasu naszego grania piłka nożna się nie zmieniła. Dzisiaj w ogóle się nie odnajdujemy w futbolu - ocenił.

Ten komentarz wywołał spore emocje w studio.

- Gdybym w dzisiejszych czasach wyszedł grać, to byłbym tak samo silny i mocny jak kiedyś - odpowiedział Boniek.

Wichniarek szybko odpowiedział na deklarację byłego selekcjonera reprezentacji Polski.

- Jeżeli prezes wracałby po stracie piłki tak jak za czasów Juventusu, to od razu byłby Pan na ławce - zażartował.

Boniek przy odpowiedzi nie gryzł się w język.

- Ty chcesz być dowcipny? Czy Robert Lewandowski za 40 lat też już nie będzie odnajdywał się w piłce nożnej? Kto grał dobrze, ten grał dobrze. Idąc Twoim tokiem myślenia, to Diego Maradona teraz nie dałby rady na boisku - stwierdził.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.

