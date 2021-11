Porażka siatkarzy PGE Skry Bełchatów z LUK Lublin 2:3 w meczu 7. kolejki PlusLigi to rozstrzygnięcie sensacyjne. W starciu bełchatowian z beniaminkiem nie zabrakło sędziowskich kontrowersji, spornych sytuacji i weryfikacji wideo. Zdarzyły się nawet akcje, w których kamery systemu challenge nie dały jednoznacznej odpowiedzi.

Największych emocji dostarczył drugi set tej konfrontacji. Po gładkim zwycięstwie bełchatowian w pierwszej partii, w drugiej goście włączyli się do walki i zakończyła się ona nerwową końcówką. To w tym secie doszło do trzech sytuacji, które wywołały spore dyskusje.

Do pierwszej z nich doszło przy stanie 18:17. W polu serwisowym pojawił się Aleksandar Atanasijevic i zaserwował w dziewiąty metr. Już cieszył się z asa, ale rywale postanowili tę akcję sprawdzić. Po weryfikacji uznano, że piłka jednak nie dotknęła linii, choć kibice PGE Skry mieli pewnie inne zdanie na ten temat. Sędziowie Grzegorz Skowroński i Marek Heyducki długo się naradzali, w końcu orzekli, że to był aut.

Sytuacja w załączonym materiale wideo:



Podobna sytuacja miała miejsce przy stanie 21:23. Po zagrywce Damiana Schulza piłka wylądowała w okolicach bocznej linii boiska. Czy ją musnęła? Drugi arbiter znów pochylił się nad monitorem wideo i tym razem padł werdykt "ocena niemożliwa"...



Kolejna akcja i kolejna kontrowersja. Sędzia odgwizdał cztery odbicia siatkarzom z Lublina, ale pojawiły się pytania czy aby na pewno w tej sytuacji Mateusz Bieniek nie dotknął piłki podczas bloku?

Jakie jest Wasze zdanie na temat tych akcji? Obie sytuacje w załączonym materiale wideo:

