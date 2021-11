Czy Polska może awansować na mistrzostwa świata 2022?

W ostatnim meczu eliminacji polscy piłkarze grali z Węgrami. Czy Polska wywalczyła awans do finałów mistrzostw świata 2022? Co musi się stać, by Polacy zagrali w Katarze? Jakie mamy szanse na awans do MŚ? To pytania, które zadają sobie po fazie grupowej eliminacji polscy kibice.