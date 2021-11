Joanna Wołosz wyrównała rekord świata! Niesamowity wyczyn drużyny Polki

Ekipa Joanny Wołosz Prosseco Doc Imoco Volley Conegliano pokonała 3:2 Bosca S.Bernardo Cuneo w rozgrywkach ligi włoskiej i było to jej 73. zwycięstwo z rzędu. Tym samym zespół Polki wyrównał rekord świata, należący do VakifBanku Stambuł.

O takiej serii z pewnością marzy każda siatkarka i każdy siatkarz. Drużyna Wołosz ostatni raz przegrała w grudniu 2019 roku, czyli prawie dwa lata temu.

W niedzielę zespół z Conegliano pokonał niżej notowanego rywala z Cuneo, jednak spotkanie to wcale nie należało do najłatwiejszych. Trener Daniele Santarelli postanowił dać odpocząć swoim podstawowym zawodniczkom, w tym Wołosz, a to poskutkowało porażką w premierowej odsłonie. Przyjezdne jednak wróciły do gry i wyrównały wynik.

Mało kto spodziewał się jednak, że mecz rozstrzygnie się dopiero w tie-breaku. Gospodynie wyszły bowiem na prowadzenie 2:1, stawiając klubowe mistrzynie Europy pod ścianą. Doświadczona ekipa zachowała jednak zimną krew i zwyciężyła 73 raz z rzędu, wyrównując w ten sposób rekord świata pod względem liczby zwycięstw.

- Teraz wyrównałyśmy rekord świata, nie chcemy się jednak zatrzymywać. Musimy patrzeć już na następny mecz, ponieważ gramy w domu i chcemy pobić rekord świata - skomentowała Wołosz.

Szansę na osiągnięcie tego celu siatkarki z Conegliano będą miały w niedzielę 21 listopada o godzinie 17:00. Rywalem będzie Delta Despar Trentino.

CM, Polsat Sport