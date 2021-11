Trener piłkarskiej reprezentacji Węgier Marco Rossi po wygranym 2:1 meczu z Polską w Warszawie nie ukrywa zadowolenia. - Polska zagrała dzielnie, widać było, że chciała zwyciężyć, miała przewagę. Dysponujecie piłkarzami o bardzo wysokim poziomie technicznym. Ale my zagraliśmy bardzo uważnie, precyzyjnie i mądrze od strony taktycznej. Jak zawsze byliśmy bardzo zmotywowani. Moi piłkarze są dumni z tego, że noszą koszulki reprezentacji Węgier.

- Bez tej ogromnej motywacji, wielkiego poświęcenia nie zdobylibyśmy jednego punktu na Wembley i trzech w Warszawie. Gdyby Polska potrzebowała tutaj wygranej do udziału w barażach, zapewne zagrałby Robert Lewandowski. Wiadomo, że on robi różnicę na boisku. Bez niego drużyna nie ma tej przewagi. Wydaje mi się, że Bayern Monachium mógł wywrzeć jakąś presję, żeby dzisiaj oszczędzić tego piłkarza, skoro Polska miała zapewnione baraże. Uważam jednak, że wszystkie mecze reprezentacji są ważne - stwierdził.

- My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak zagrali nasi piłkarze. Dziękuję polskim kibicom za stworzenie dzisiaj wspaniałej atmosfery. Musimy twardo stąpać po ziemi, wciąż się rozwijać, z meczu na mecz. Robić to z pełną pokorą i szacunkiem dla rywali. Oczywiście nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani, podsumowując 2021 rok. Nie spodziewałem się dwóch porażek z Albanią. Gdyby nie one, ocena tego roku w naszym wykonaniu byłaby na pewno inna - zakończył.

PN, PAP