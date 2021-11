W ostatnim meczu 7. kolejki PlusLigi Indykpol AZS Olsztyn podejmie Cuprum Lubin. Ekipa Marco Bonitty spisuje się jak dotąd znakomicie. Czy utrzyma wysoką dyspozycję również w poniedziałkowym starciu? Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - Cuprum Lubin w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Gospodarze podejdą do meczu w znakomitych nastrojach, bo mają za sobą serię czterech z rzedu zwycięstw. W ostatniej kolejce pokonali na wyjeździe beniaminka z Lublina, lecz nie było to łatwe spotkanie, bowiem zakończyło się dopiero po tie-breaku. Korzystne wyniki sprawiły, że przed startem siódmej serii gier, olsztynianie plasowali się na wysokiej 5. pozycji w tabeli PlusLigi.

O piąty z rzędu triumf olsztynianie powalczą z Cuprum Lubin, czyli ekipą, w której występuje aż sześciu byłych zawodników Indykpolu AZS. Marcin Waliński, Dawid Gunia, Wojciech Ferens, Paweł Pietraszko, Remigiusz Kapica i Przemysław Stępień - każdy z nich doskonale pamięta występy w barwach olsztyńskiej ekipy. Spotkanie to na pewno będzie wyjątkowe szczególnie dla Stępnia, dla którego będzie to powrót do rodzinnej Iławy i hali, w której stawiał pierwsze siatkarskie kroki.

W poprzedniej serii gier lubinianie pokonali 3:1 GKS Katowice. Najlepszym graczem tego spotkania wybrany został Ferens, który zdobył dla swojego zespołu aż 22 punkty.

Zespoły z Olsztyna i Lubina mierzyły się jak dotąd 16 razy. Bilans jest bardziej korzystny dla gospodarzy, którzy wygrali 11 meczów. Co ciekawe, poniedziałkowy mecz będzie 600. występem w PlusLidze. Czy jubileusz ten okaże się szczęśliwy?

