Reprezentacja Polski do meczu z Węgrami przystąpiła w mocno eksperymentalnym składzie. W podstawowej jedenastce zabrakło między innymi Kamila Glika, Grzegorza Krychowiaka, Piotra Zielińskiego czy Roberta Lewandowskiego. Niewiele brakowało, a w 19. minucie gospodarze wyszliby na prowadzenie. W polu karnym węgierskiego golkipera miało miejsce spore zamieszanie, jednak żaden z polskich napastników nie zdołał skierować futbolówki do siatki.



ZOBACZ TAKŻE: Polacy w barażach. Co trzeba wiedzieć?

Choć Polacy mieli przewagę, w 37. minucie na prowadzenie wyszli goście. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłkę niefortunnie przedłużył Tymoteusz Puchacz, który "asystował" Andrasowi Schaferowi i Węgrzy strzelili gola na 1:0. Chwilę później znowu zakotłowało się w polu karnym Węgrów po rzucie rożnym, jednak i tym razem bez skutecznej finalizacji ze strony Biało-Czerwonych. Jakby tego było mało, Mateusz Klich zobaczył żółtą kartkę w 41. minucie i nie zagra w pierwszym meczu barażowym. Jeszcze przed przerwą wyrównującego trafienia szukał Jakub Moder, ale został zablokowany.



W przerwie Sousa dokonał dwóch zmian - Matty Cash i Moder opuścili murawę, a pojawili się w ich miejsce Kamil Jóźwiak i Piotr Zieliński. Niewiele brakowało, a w 53. minucie byłoby 2:0 dla gości. Z lewej nogi świetnie uderzył Szabolcs Schon, ale skutecznie interweniował Wojciech Szczęsny. W 61. minucie Polacy wyrównali. Z rzutu rożnego dośrodkował Zieliński, piłkę zgrał Jan Bednarek, a futbolówkę do siatki skierował Karol Świderski.

Obraz gry po wyrównującym golu się nie zmienił - mecz nadal był wyrównany, z inicjatywą ze strony Polaków. Na prowadzenie wrócili jednak goście. W 80. minucie mocny strzał z pola karnego oddał Daniel Gazdag i strzelił gola na 2:1. Jak się okazało, właśnie takim wynikiem zakończyło się poniedziałkowe spotkanie. Polacy przegrali pierwszy mecz na PGE Narodowym od marca 2014 roku - wówczas górą w meczu towarzyskim okazała się Szkocja (0:1).

Biało-Czerwoni zajęli tym samym drugie miejsce w grupie i zagrają w barażach o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Grupę I wygrała reprezentacja Anglii, która wywalczyła bezpośredni awans na mundial.

Polska - Węgry 1:2 (0:1)

Bramki: Świderski 61 - Schafer 38, Gazdag 80

Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek - Matty Cash (46. Kamil Jóźwiak), Mateusz Klich, Karol Linetty (65. Przemysław Frankowski), Jakub Moder (46. Piotr Zieliński), Tymoteusz Puchacz (83. Przemysław Płacheta) - Krzysztof Piątek (65. Arkadiusz Milik), Karol Świderski

Węgry: Denes Dibusz - Attila Fiola, Adam Lang, Attila Szalai - Loic Nego, Adam Nagy (90. Balint Vecsei), Kevin Varga (58. Daniel Gazdag), Andras Schaefer, Szabolcs Schoen (72. Tamas Kiss), Zsolt Nagy - Adam Szalai (89. Janos Hahn)

Żółte kartki: Klich, Cash, Puchacz, Kędziora - Nagy, Schoen, Szalai, Gazdag

BS, Polsat Sport