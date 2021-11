El. ME U-21: Młodzieżówka nie zawodzi! Wysoka wygrana Polaków

W ostatnim tegorocznym spotkaniu w ramach eliminacji mistrzostw Europy do lat 21 reprezentacja Polski pokonała Łotwę 5:0. Dzięki wygranej podopieczni Macieja Stolarczyka umocnili się na trzecim miejscu w tabeli, tracąc dwa punkty do Niemiec i Izraela.

Po wyjazdowym zwycięstwie nad Niemcami 4:0, reprezentacja młodzieżowa podejmowała w Krakowie Łotwę. Mecz z zachodnimi sąsiadami dał nadzieję na upragniony awans, dlatego we wtorkowy wieczór Polacy musieli pokonać rywali, by wciąż być blisko czołówki stawki.



Zobacz także: Młodzieżowe reprezentacje Polski. Włodarski czeka na debiut, Lasocki domknął kadrę



Polacy dobrze zaczęli spotkanie i 32. minucie wyszli na prowadzenie. Gola z rzutu karnego strzelił Adrian Benedyczak, który kilka dni wcześniej zdobył dwie bramki przeciwko Niemcom. Niestety, chwilę otworzeniu wyniku musiał opuścić murawę z powodu kontuzji. Zawodnik Parmy doznał najprawdopodobniej urazu stawu skokowego. Zastąpił go Kacper Śpiewak.



Tuż przed przerwą było już 3:0, ponieważ w niecałe dwie minuty prowadzenie podwyższyli Łukasz Bejger i rezerwowy Śpiewak.



Po przerwie trafienia dołożyli Kacper Kozłowski oraz Śpiewak, dla którego był to drugi gol tego wieczoru. Zwycięstwo oznacza, że Biało-Czerwoni tracą dwa punkty do Niemców w tabeli Grupy B.



Polska - Łotwa 5:0 (3:0)

Bramki: Benedyczak 32 (k), Bejger 45, Śpiewak 45, 63, Kozłowski 51





Polska: Cezary Miszta - Konrad Gruszkowski (58, Mateusz Żukowski), Łukasz Bejger, Jakub Kiwior, Michał Skóraś (72. Maksymilian Sitek) - Nicola Zalewski, Kacper Kozłowski, Łukasz Poręba, Mateusz Bogusz (58. Piotr Starzyński), Jakub Kamiński (72. Filip Marchwiński) - Adrian Benedyczak (43. Kacper Śpiewak)





Łotwa: Rudolfs Soloha - Maksims Toņiśevs, Roberts Veips, Normunds Uldriķis, Arturs Ļotćikovs (56. Edgars Ivanovs), Emils Birka - Eduards Daśkevićs (74. Niks Dusalijevs), Rihards Ozoliņś (74. Deniss Meļņiks), Iļja Korotkovs, Rudolfs Zeņgis (56. Dmitrijs Zelenkovs) - 11. Kristers Lusiņś (56. Kaspars Kokins)





Żółte kartki: Skóraś, Kozłowski - Lotćikovs, Birka

MM, Polsat Sport