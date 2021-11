W najbliższym spotkaniu grupy G Eliminacji Mistrzostw Świata 2022 zmierzą się ze sobą dwie świetnie dysponowane drużyny. Zajmująca pierwsze miejsce w tabeli Holandia podejmie trzecią Norwegię. Ten mecz będzie miał wpływ na to, która drużyna z grupy G bezpośrednio awansuje na mundial. Relacja i wynik na żywo z meczu Holandia - Norwegia na Polsatsport.pl.

Ostatnia kolejka spotkań w grupie G zapowiada się niezwykle interesująco. Holandia jest liderem w tabeli i ma na swoim koncie dwadzieścia punktów, jednak kwestia awansu nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Jeśli Holendrzy przegrają z Norwegią, to stracą pierwsze miejsce w grupie. Na dodatek szansę na przeskoczenie podopiecznych Louisa van Gaala w tabeli grupowej mają Turcy, którzy tracą do lidera tylko dwa punkty. "Pomarańczowi" są ostatnia w dobre formie, nie przegrali swoich ostatnich sześciu meczów w Eliminacjach do Mistrzostw Świata.

Norwedzy postarają się sprawić niespodziankę i powalczą o bezpośredni awans na mundial. Jest to jednak możliwe jedynie w przypadku pokonania Holandii. Nie jest to niewykonalne, ponieważ drużyna prowadzona przez Stale Solbakkena prezentuje ostatnio wysoki poziom. Reprezentacja Norwegii podobnie jak Holandia nie została pokonana w ostatnich sześciu starciach.

Poprzedni mecz pomiędzy tymi drużynami zakończył się remisem 1:1. Czy tym razem uda się wyłonić zwycięzcę?

Relacja i wynik na żywo z meczu Holandia - Norwegia na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:45.

MP, Polsat Sport