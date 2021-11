Kamil Socha nowym trenerem drużyny GKS Bełchatów

Umowa z byłym szkoleniowcem m.in. Wigier Suwałki i Pogoni Siedlce została podpisana do końca obecnego sezonu z opcją przedłużenia o kolejny rok. Dziś Kamil Socha spotka się z zespołem, a następnie poprowadzi inauguracyjną jednostkę treningową na boisku nr 2 Miejskiego Centrum Sportu.

Zobacz także: Jacek Trzeciak nie jest już trenerem GKS Jastrzębie

Przed posiadającym licencję UEFA Pro trenerem niełatwe zadanie, ponieważ po pierwszej rundzie bełchatowianie zajmują dopiero 16. miejsce ze stratą 7 punktów do bezpiecznej lokaty nad strefą spadkową. Przed "Brunatnymi" jeszcze trzy mecze w 2021 roku z rundy wiosennej kolejno z Wisłą Puławy (dom), Zniczem Pruszków (wyjazd) oraz Ruchem Chorzów (dom).

🆕️ 𝗞𝗮𝗺𝗶𝗹 𝗦𝗼𝗰𝗵𝗮 został nowym trenerem pierwszej drużyny GKS Bełchatów zastępując na tym stanowisku Patryka Rachwała. 50-letni szkoleniowiec wtorkowym treningiem rozpocznie pracę w górniczym klubie.



Życzymy powodzenia, trenerze! 🤝



🔗 https://t.co/BmGVlAbQ0N pic.twitter.com/IvmfDMQh3N — GKS Bełchatów (@GKSBelchatow_) November 16, 2021

Kamil Socha urodził się w Tomaszowie Mazowieckim, a jego rodzinnym miastem są Skierniewice. Tam właśnie w 2005 roku zaliczył swój debiut jako szkoleniowiec z trzecioligową Unię Skierniewice. Przez kolejne lata pracował w klubach od klasy okręgowej do III ligi. W roku 2013 otrzymał angaż w Akademii Legii Warszawa, gdzie pracował z grupami juniorskimi a w 2015 roku zdobył Mistrzostwo Polski Juniora Starszego (Centralna Liga Juniorów).

Po dwóch latach szkolenia w stołecznym klubie i powrocie do Skierniewic wywalczył z Unią awans do IV ligi zdobywając 76 punktów, strzelając 96 bramek, a tracąc zaledwie 16. Sukces ten został zauważony przez Dariusza Banasika, który powołał go jako asystenta do pierwszoligowego Zagłębia Sosnowiec.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej rozmowy z nowym trenerem górniczej jedenastki 🎙



Cały wywiad na GKS TV 👉 https://t.co/SIFQwGb8eZ pic.twitter.com/TlYBbIsSPG — GKS Bełchatów (@GKSBelchatow_) November 16, 2021

W październiku 2017 roku Socha objął Piast Żmigród, do którego przychodził w celu utrzymania zespołu w III lidze. Wiosną Piast został jedną z rewelacji ligi, będąc najlepiej punktującym zespołem rundy rewanżowej. Po tym sukcesie przyszedł czas na pierwsze kroki na poziomie centralnym w roli pierwszego trenera. Szkoleniowiec najpierw prowadził pierwszoligowe Wigry Suwałki, a następnie drugoligową Pogoń Siedlce. W grudniu 2019 roku Socha wrócił do Piasta Żmigród w III lidze. Na początku tego roku został szkoleniowcem Bytovii Bytów, gdzie pracował w rundzie wiosennej. Od września po raz trzeci w karierze prowadził drużynę Piasta Żmigród, z którym zdążył wywalczyć 12 punktów w 7 meczach wydobywając dolnośląski klub z ostatniego miejsca w tabeli na dwunaste. Władze Piasta porozumiały się z trenerem w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy, co pozwoliło na zaangażowanie go przy Sportowej.

Kamil Socha odbył staże trenerskie w HSV Hamburg, FK Teplice, Górniku Zabrze, Jagiellonii Białystok (dwukrotnie), Burnley F.C. czy Blackburn Rovers F.C. Szkoleniowiec spędził także trzy miesiące w Chicago, gdzie prowadził treningi pokazowe w klubach polonijnych, m.in. S.A.C. Wisła Chicago.

RM, Informacja prasowa