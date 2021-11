MŚ 2022: Czy Polacy będą rozstawieni w barażach?

Znamy już rozstrzygnięcia w fazie grupowej eliminacji mistrzostw świata 2022. Poznaliśmy drużyny, które już zapewniły sobie udział w przyszłorocznym mundialu. Wiemy też, które drużyny wezmą udział w barażach. W tej drugiej grupie znalazła się reprezentacja Polski. Czy Polacy będą rozstawieni w barażach do mistrzostw świata 2022?

Podopieczni Paulo Sousy znaleźli się w gronie 12 zespołów, które powalczą o trzy miejsca premiowane awansem na mundial. 10 z tych drużyn to ekipy, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych. Dwie pozostałe (Austria i Czechy) to reprezentacje, które dostały się do baraży poprzez Ligę Narodów.

Sześć najlepszych drużyn w klasyfikacji uzyskało rozstawienie w losowaniu. Reszta zespołów zostanie do nich dolosowana. Droga do mundialu została podzielona na trzy ścieżki. W każdej z nich najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie finały. W ten sposób wyłonione zostaną trzy ekipy, które zagrają na przyszłorocznym mundialu.

Czy Polacy będą rozstawieni w barażach?

W poniedziałek reprezentacja Polski przegrała na Stadionie Narodowym z Węgrami 1:2. Ten wynik sprawił, że szanse Biało-Czerwonych na rozstawienie znacząco zmalały. Paulo Sousa i jego zawodnicy musieli liczyć na korzystne wyniki w meczach Belgia - Walia i Czarnogóra - Turcja. Rezultaty tych starć nie były jednak zadowalające dla Polaków. W pierwszym spotkaniu padł remis, zaś w drugim zwyciężyła Turcja. Tym samym Polska nie będzie rozstawiona w barażach. Biało-Czerwoni zostaną dolosowani do zespołów z czołowej szóstki.

mtu, Polsat Sport