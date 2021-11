Ostatni dzień eliminacji MŚ 2022 w Europie: Plan transmisji

Wszystkie wtorkowe mecze zostaną rozegrane o godzinie 20:45. Najciekawiej powinno być na De Kuip w Rotterdamie, gdzie Holandia podejmie Norwegię. Żeby być stuprocentowo pewnymi awansu z pierwszego miejsca, gospodarze muszą wygrać z Norwegami.

W przypadku remisu Holendrów, czysto teoretycznie mogą oni zostać wyprzedzeni w tabeli grupy G przez Turcję. Turcy musieliby jednak wygrać na wyjeździe z Czarnogórą różnicą 13 bramek... Można więc przyjąć, że podział punktów na De Kuip pozwoli zabukować gospodarzom bilety na mundial w Katarze.

Oranje nie mogą jednak przegrać z Norwegami, którzy w takim wypadku wyprzedzą w tabeli wtorkowego rywala. Wtedy reprezentacja Holandii będzie musiała spoglądać na doniesienia z Podgoricy i liczyć na remis lub porażkę Turcji - to pozwoli Holendrom zagrać w marcowych barażach o mundial.

Wszystko więc wskazuje na to, że piłkarze i kibice tych trzech reprezentacji będą we wtorkowy wieczór spoglądać nie tylko na mecze swoich zespołów, ale również sprawdzać wynik rywalizacji na drugim stadionie.

Oprócz arcyciekawej końcówki eliminacji w grupie G, ostatniego dnia czekać nas będzie również dokończenie walki w grupach D i E. W tej pierwszej pewni awansu na mistrzostwa są już obrońcy tytułu - Francuzi, którzy zagrają na wyjeździe z Finlandią. Suomi na razie zajmują drugą lokatę w grupie D, ale na miejsce barażowe chrapkę mają wciąż Ukraińcy, którzy tracą dwa punkty do Finów. W ostatniej kolejce Ukraina zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną i musi wygrać, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieję na baraże.

Grupę E wygrają Belgowie, którzy w ostatniej kolejce zagrają w Walii o potwierdzenie swojej dominacji. Drudzy w tabeli Walijczycy, żeby potwierdzić swój udział w barażach muszą zdobyć co najmniej punkt. Jeśli przegrają, będą spoglądali na rezultat starcia Czechy - Estonia. Czesi, żeby wyprzedzić Walię, muszą liczyć na jej porażkę, a sami muszą dorzucić do tego zwycięstwo nad Estończykami.

Ostatni dzień eliminacji jest również ważny w kontekście rozstawienia w barażach. Jak na razie ostatnią z drużyn rozstawionych w losowaniu spotkań barażowych jest Polska, ale z tego miejsca możemy zostać zepchnięci przez Walijczyków (jeśli zdobędą co najmniej punkt z Belgią) lub Turków (jeśli wygrają z Czernogórą). We wtorek około godziny 22:30 dowiemy się więc, z jakiej pozycji będziemy losowani do marcowej "dogrywki" o Katar.

Plan transmisji wtorkowych meczów el. MŚ 2022 (wszystkie mecze o 20:45):

Holandia - Norwegia (POLSAT SPORT EXTRA)



Walia - Belgia (POLSAT SPORT NEWS)



Czechy - Estonia (POLSAT SPORT PREMIUM 1)



Bośnia i Hercegowina - Ukraina (POLSAT SPORT PREMIUM 2)



Finlandia - Francja (POLSAT SPORT PREMIUM 3)



Czarnogóra - Turcja (POLSAT SPORT PREMIUM 4)

psl, Polsat Sport