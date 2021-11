Siatkarze PGE Skry byli zdecydowanymi faworytami dwumeczu z ekipą z Bośni i Hercegowiny. Choć pierwszy mecz rozegrano w Bełchatowie, wystąpili w nim formalnie w roli gości. Z rywalem i CEV ustalono, że oba spotkania odbędą się w hali Energia.

W środkowej części pierwszego seta bełchatowianie uzyskali wyraźną przewagę (11:16) i spokojnie zmierzali po zwycięstwo. Ekipa z Bośni przegrała 17:25, choć rywale popełnili sporo błędów, aż siedem z nich w polu zagrywki. W drugiej odsłonie siatkarze PGE Skry również nadawali ton wydarzeniom na parkiecie, ale w końcówce pozwolili dojść do głosu rywalom. Siatkarze OK Mladost mieli nawet szansę na doprowadzenie do rywalizacji na przewagi, cztery razy mieli piłkę po swojej stronie, ale w końcu zostali zablokowani przez bełchatowian (23:25). Trzeci set to już dominacja ekipy z PlusLigi (14:25).

Skrót meczu Mladost – PGE Skra:



Najwięcej punktów: Asmir Hukicevic (9) Damian Schulz (17), Robert Taht (14), Mateusz Bieniek (13), Mikołaj Sawicki (12) – PGE Skra. Dominacja bełchatowian w ataku, zagrywce (8–1) oraz w bloku (9–1).

Zwycięzca rywalizacji w kolejnej rundzie zagra z czeską Duklą Liberec. Siatkarze OK Mladost odpadli wcześniej z eliminacji Ligi Mistrzów po rywalizacji z Olympiakosem Pireus (0:3, 0:3).

OK Mladost Brcko – PGE Skra Bełchatów 0:3 (17:25, 23:25, 14:25)

OK Mladost: Żarko Kisic, Stefan Mirkovic, Almir Colo, Mladjan Lukic, Asmir Hukicevic, Azur Eminovic – Nicola Maricic (libero) oraz Milenko Cosic. Trener: Branko Misic.

PGE Skra: Robert Taht, Mateusz Bieniek, Damian Schulz, Mikołaj Sawicki, Sebastian Adamczyk, Mihajlo Mitić – Robert Milczarek (libero). Trener: Slobodan Kovac.



WYNIKI PUCHARU CEV

RM, Polsat Sport