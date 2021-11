Copa Libertadores: Władze chcą zawiesić zakaz sprzedaży alkoholu w dniu finału

Za zawieszeniem prawa sprzedaży alkoholu w dniu finału zagłosował już senat. Teraz potrzebna jest akceptacja Izby Reprezentantów.

"Oczywiście zakaz sprzedaży to ważne prawo, ale myślę, że jego czasowe uchylenie nie spowoduje problemów z przeprowadzeniem najbliższych wyborów. Finał Copa Libertadores, szczególnie po doświadczeniach pandemii, to wielkie wydarzenie dla tysięcy kibiców w Urugwaju i Brazylii" - powiedział jeden z senatorów, który przedłożył projekt zawieszenia zakazu, dodając, że została przeprowadzona dogłębna analiza prawna, ale i finansowa tej decyzji.

Na stadionie Estadio Centenario w Montevideo ma zasiąść, podobnie jak podczas finału Copa Sudamericana (odpowiednik Ligi Europy), który ma się odbyć 21 listopada, co najmniej 45 tysięcy fanów, z których większość stanowić będą zapewne kibice z Brazylii. Stołeczny obiekt może pomieścić 60 tys. osób, ale do tej pory - ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa - zawody sportowe na świeżym powietrzu mogły odbywać się z publicznością liczącą maksymalnie 50 proc. pojemności. Na finał mają być jednak wpuszczani wyłącznie kibice zaszczepieni, co może spowodować dopuszczenie maksymalnej frekwencji na trybunach.

Copa Libertadores to południowoamerykański odpowiednik europejskiej Ligi Mistrzów.

MP, PAP