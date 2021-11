Eurocup: WKS Śląsk Wrocław jedyną drużyną bez wygranej w rozgrywkach

W meczów dwóch drużyn, które do tej pory nie wygrały meczu w rozgrywkach Eurocup, Śląsk Wrocław przegrał po dogrywce na wyjeździe z Dolomiti Energia Trydent 77:81. Tym samym podopieczni Andreja Urlepa są jedyną ekipą bez triumfu w fazie grupowej Eurocup.

Zawodnicy Śląska po przyjściu do zespołu trenera Andreja Urlepa i rozgrywającego Travisa Trice'a odzyskali wigor. Ich morale wzmocniłoby jeszcze pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach Eurocup nad Dolomiti Energia Trydent. Środowi rywale Śląska, byli obok wrocławskiego klubu jedynym zespołem, który miał na swoim koncie same przegrane.

Gospodarze rozpoczęli mecz od zdecydowanego prowadzenia, a wrocławianie razili nieskutecznością pod koszem rywala. Końcówka pierwszej kwarty należała jednak do Śląska, który zdobył 9 punktów z rzędu i na drugą część wyszedł ze sporą przewagą nad rywalem. Po dwóch kwartach podopieczni Andreja Urlepa byli lepsi o cztery punkty, a najlepszym zawodnikiem do przerwy był turecki zawodnik gości Kerem Kanter.

W trzeciej kwarcie polska ekipa cały czas utrzymywała kilka oczek przewagi nad gospodarzami, którzy próbowali wrócić do gry za sprawą celnych rzutów amerykańskich koszykarzy. Przed czwartą - ostatnią odsłoną - Śląsk prowadził 57:51 - a tę część rozpoczęła celna "trójka" wrocławian.

Przy dziewięciopunktowym prowadzeniu gości nastąpiło jednak chwilowe rozprężenie, które kosztowało ekipę Urlepa stratę 6 oczek z rzędu. Było nawet blisko remisu, ale gospodarze nie trafili rzutu za trzy. Po kolejnym niecelnym rzucie Travisa Trice'a wreszcie udało im się jednak wyrównać stan rywalizacji. W nerwowej końcówce nikt nie mógł trafić do kosza przez kilka akcji z rzędu, ale wreszcie to Włosi zdobyli dwa punkty. Mogli dorzucić jeszcze rzut osobisty, ale zaliczyli pudło, a Trice przełamał się trafiając na 69:69. To przesądziło o dogrywce.

W niej Włosi poszli za ciosem i szybko osiągnęli przewagę, której nie oddali aż do ostatniej syreny. Tym samym to Śląsk pozostaje jedyną drużyną bez zwycięstwa w rozgrywkach.

Dolomiti Energia Trydent - WKS Śląsk Wrocław 81:77 po dogrywce (16:23, 18:15, 17:19, 18:12)

psl, Polsat Sport