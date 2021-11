Fortuna 1 Liga: Nieudany powrót Sandecji do domu. Trwa passa Skry

Nie udał się powrót Sandecji do Nowego Sącza. Gospodarze przegrali 0:1 ze Skrą Częstochowa, a zwycięską bramkę dla gości zdobył Mikołaj Kwietniewski z rzutu karnego. To czwarty z rzędu triumf częstochowian, którzy zbliżyli się do strefy barażowej.