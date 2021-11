Hubert Habas objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w firmie FRENZY

Hubert Habas został Dyrektorem Sprzedaży we FRENZY, domu produkcyjnym skupionym na branży gier wideo i esporcie. Do firmy dołączył po latach spędzonych w ESL Gaming.

Hubert Habas ze światem gamingu związany jest od 2008 roku. Przez ponad pięć ostatnich lat współpracował z ESL Gaming - zarówno w polskim oddziale, jak i w globalnych strukturach sprzedażowych. Przez ten czas zebrał bogate doświadczenie handlowe, współpracując z partnerami oraz sponsorami endemicznymi, jak i nieendemicznymi.

- Od wielu lat z zainteresowaniem przyglądałem się dynamicznemu rozwojowi FRENZY. Po połączeniu z ESE doszedłem do wniosku, że to idealny moment, aby wspólnie rozwijać się na polskim i międzynarodowym rynku. - przyznał Hubert Habas po dołączeniu do zespołu.

FRENZY to dom produkcyjny odpowiadający za powstanie i prowadzenie telewizyjnego kanału Polsat Games. Firma produkuje wydarzenia związane z esportem i gamingiem, realizuje transmisje z rozgrywek, a także tworzy treści oraz opracowuje i wdraża kampanie reklamowe. Obsługuje również profesjonalny, zautomatyzowany sprzęt telewizyjny umożliwiający tworzenie programów reality show z każdego zakątka globu. Współzałożycielem FRENZY jest Piotr Żak, członek Rady Nadzorczej Cyfrowego Polsatu S.A., jednej z największych platform cyfrowych w Europie i największej w Europie Środkowo-Wschodniej.

ESE Entertainment - kanadyjska spółka rozrywkowa i technologiczna zajmująca się grami i esportem - 15 listopada ogłosiła zakończenie zapowiadającej od września akwizycji stu procent udziałów FRENZY. Ruch ten pozwoli polskiej spółce rozpocząć międzynarodową ekspansję biznesową. ESE zyska z kolei wsparcie wiodącego domu produkcyjnego w Europie.

Zatrudnienie Huberta jest jednym z kilku planowanych wzmocnień kadrowych wynikających ze zmian strukturalnych we FRENZY. W związku z przejęciem przez ESE Entertainment, FRENZY aktywnie prowadzi rekrutację na stanowiska w wielu działach firmy.

KN, Informacja prasowa