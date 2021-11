Połączenie boksu i MMA na trójkątnym ringu? Wkracza "Triad"!

Czy pięściarstwo, który znamy od starożytnej Grecji już się znudziło? Nie, patrząc na wypełnione do sale i wielomilionowe wypłaty dla najlepszych, ale poszukiwania "czegoś lepszego” trwają. Ostatni pomysł to zdaniem organizatorów "pierwsza rewolucyjna zmiana w historii sportów walki" więc w dzisiejszym odcinku "Z narożnika PG” przyjrzymy się, co to jest “Triad” i czy dwukrotny pretendent do pasa mistrza świata wagi ciężkiej, Bułgar Kubrat Pulew będzie się do nowego wynalazku nadawał.

Triad wkracza (?) do gry

Wygląda na to, że zwykły boks, pomimo, że ostatnio mamy go bardzo dużo i to na światowym poziomie już nikomu nie wystarcza. Znakomite pojedynki jak Joshua - Usyk, Fury - Wilder 3, Alvarez - Plant, Munguia - Rosado, wymieniając tylko te z ostatnich kilku miesięcy, nie zmniejszają apetytu na coś nowego. Po raz kolejny próbę połączenia MMA i boksu podejmuje firma Triller, ta sama, która na dużą skalę zapoczątkowała walki ringowych weteranów. Mike Tyson i Roy Jones jr walczyli prawie naprawdę (były dwuminutowe rundy), ale nowy pomysł "Triad" według organizatorów ma połączyć wszystko, co najlepsze w dwóch najpopularniejszych formach walki.

Co się zmieni? "The Triller Triad" to trójkątny ring umożliwiający lepsze stosowanie zarówno przede wszystkim ataków przeniesionych z MMA, jak również tych znanych wszystkim uprawiającym boks. "To pierwsza naprawdę rewolucyjna zmiana w historii sportów walki. Nowe rękawice, nowy ring, nowe zasady walki. Po raz pierwszy wyrównane zostaną szansę dla pięściarzy i zawodników MMA" - głosił kilka miesięcy temu oficjalny komunikat prasowy, choć o szczegóły tego, co się ma dziać 27 listopada w Teksasie poznaliśmy niedawno. W skrócie przypomina to zasady obowiązujące w sankcjonowanych w USA walkach na pięści, ale są też różnice:

Co wiemy?

Zawodnicy biorący udział w pierwszej gali będą mieli do dyspozycji rękawice będące gdzieś pośrodku tego, co widzimy w UFC, a rękawicami, które zakładają pięściarze.

Dopuszczalne będzie zabronione w boksie przytrzymywanie (za głowę, ramiona czy ręce) i jednoczesne zadawanie ciosów drugą ręką.

Jeśli chodzi o ciosy, to pięściarze muszą się przygotować na uderzenia, które są zabronione w boksie, ale OK w MMA - jak choćby nasadą rękawicy, czy tzw. "młotkiem". Nie będzie można kopać, uderzać kolanami czy łokciem.

Walka tylko w stójce - nie ma sprowadzania do parteru czy zapasów.

Szczegóły przeciekają powoli, ale przynajmniej wiemy, kogo zobaczymy w głównej walce wieczoru. W roli sportowców, bo od dawna wiadomo, że muzycznie będzie bardzo dobrze bo zagra legendarna "Metallica". W trójkącie zobaczymy Kubrata "Kobrę" Pulewa (28-2, 14 KO), byłego pretendenta do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej, którego dwie porażki są tylko z byłymi mistrzami świata - Władimirem Kliczko i Anthonym Joshuą. Bułgarski pięściarz jest ciągle w elicie "normalnego" boksu, dziesiąty w rankingu "Boxrec", ale jak widać intratnych propozycji nie było, więc spróbuje sił w trójkącie.

Wybór Pulewa nie jest zresztą niespodziewany, bo lubiący faulować i niekoniecznie trzymać się przepisów boksu zawodnik wydaje się być idealnie stworzony do "Triad". Mniej pozytywów można powiedzieć o jego rywalu. Frank Mir to przed laty legenda UFC i MMA, ale kiedy ostatni raz widzieliśmy go w akcji, przegrał po słabej walce z 45-letnim Steve Cunninghamem, od którego Bułgar jest na pewno lepszy. Walka zapowiadała się ciekawiej, bo przez dłuższy czas spodziewano się, że rywalem "Kobry" w hali "Globe Life Field” w teksańskim Arlington będzie inny były gwiazdor UFC, Brazylijczyk Vitor Belfort, który tak brutalnie rozprawił się z Evanderem Holyfieldem, ale organizatorzy nie doszli z nim do porozumienia.

Czy "Triad" się sprawdzi, zgarnie zainteresowanie na dłużej, a nie tylko na jedną imprezę zarówno fanów MMA jak boksu? Osobiście jestem pesymistą, bo jedni i drudzy mają już sporty, które spełniają ich oczekiwania.

Przemysław Garczarczyk z USA, Polsat Sport