Przed startem europejskich rozgrywek na pewno nikt nie marzył o takim rezultacie. Pięć zwycięstw po pięciu kolejkach jest wielkim osiągnięciem dla stołecznego klubu, który awans zapewnił sobie przed własną publicznością, pokonując w spotkaniu rewanżowym CSM CSU Oradeę.

- Awans mamy już zapewniony, ale chcemy wygrywać każdy kolejny mecz z rzędu - powiedział po meczu z Szolnoki Olajbanyasz Dariusz Wyka.

Chociaż Puchar Europy FIBA jest dopiero czwartym europejskim szczeblem rozgrywkowym, to grupowi rywale podopiecznych trenera Wojciecha Kamińskiego wcale nie należą do łatwych. FC Porto, CSM CSU Oradea i Szolnoki Olajbanyasz to wicemistrzowie swoich krajów, a także zespoły utytułowane na arenie międzynarodowej, tak jak chociażby drużyna z Porto. "Smoki" mają na swoim koncie aż 12 tytułów mistrza Portugalii, 14 krajowych pucharów, 7 Superpucharów i 8 Pucharów Ligi.

Środowy mecz wyjazdowy legionistów jest ostatnim spotkaniem pierwszej rundy, w której jako jedna z nielicznych drużyn całych rozgrywek mają na koncie komplet zwycięstw. Podopiecznym trenera Kamińskiego już raz udało się pokonać rywali, gdzie triumfowali na własnym terenie 71:61.

Czy legioniści odniosą szóste zwycięstwo w Pucharze Europy FIBA? A może to atut własnej hali spowoduje, że Legia Warszawa będzie musiała uznać wyższość rywali?

Relacja na żywo z meczu FC Porto - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek od godziny 19:45.

PS, Polsat Sport