Przed nami mecze 8. kolejki PlusLigi. Na hity tej serii gier zapowiadają się starcia Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie oraz ligowy klasyk PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia. Dojdzie też do pierwszej w historii siatkarskiej ekstraklasy konfrontacji drużyn z Lublina i Lubina. Sprawdź terminarz i plan transmisji 8. kolejki PlusLigi.

Ósmą kolejkę PlusLigi zainauguruje w piątek mecz Stal Nysa – GKS Katowice. Dla gospodarzy to kolejna okazja do przełamania. Za czasów trenera Krzysztofa Stelmacha przegrali sześć spotkań, pod wodzą jego następcy Daniela Plińskiego – dwa kolejne (1:3 z Projektem Warszawa i 0:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie). Z jednym zdobytym punktem i bilansem meczów 0–8 zamykają tabelę. O przełamanie nie będzie jednak łatwo. Wydaje się, że GKS pozbierał się już po załamaniu związanym z problemami zdrowotnymi kilku siatkarzy. W poprzedniej kolejce pokonał u siebie Cerrad Enea Czarnych Radom 3:1.

Sobotnie spotkanie Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie zapowiada się na prawdziwy hit tej kolejki. Druga drużyna w tabeli podejmie trzecią. W ekipie gospodarzy trzej mistrzowie olimpijscy (Benjamin Toniutti, Stephen Boyer, Trevor Clevenot), w szeregach Jurajskich Rycerzy znakomicie dysponowani na początku sezonu Uros Kovacevic i Facundo Conte... A to przecież nie jest cała lista gwiazd obu ekip. Jastrzębianie mają na koncie 19 punktów i o dwa wyprzedzają Jurajskich Rycerzy. W ostatniej kolejce obie drużyny przesadnie się nie namęczyły, pewnie ogrywając rywali po 3:0. Jastrzębski Węgiel ograł na wyjeździe MKS Ślepsk Malow Suwałki, a zawiercianie u siebie Stal Nysa.

W meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – MKS Ślepsk Malow Suwałki nietrudno wskazać faworyta. Kędzierzynianie są na czele tabeli PlusLigi z bilansem meczów 8–0 i pozostają jedyną niepokonaną drużyną w stawce. Ostatnio ograli u siebie 3:0 mistrza Polski – ekipę Jastrzębskiego Węgla, a kilka dni później, również w trzech setach rozstrzygnęli na swoją korzyść mecz z Treflem w Gdańsku. Ślepsk to jedno z największych rozczarowań początku sezonu. Kibice tego klubu liczyli zapewne na więcej niż dwa zwycięstwa w pierwszych siedmiu meczach. Ostatnia kolejka przyniosła porażkę 0:3 z jastrzębianami we własnej hali. Ciężko będzie suwalskiej ekipie rozpocząć marsz w górę tabeli w niezdobytej w tym sezonie Hali Azoty.

Prognozy przed spotkaniem Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn przemawiają na korzyść gości. Olsztynianie są na fali. Wygrali pięć ostatnich spotkań, cztery z nich wynikiem 3:0. W trzech setach zamknęli również mecz poprzedniej kolejki z Cuprum Lubin w Iławie. Radomianie mają odwrotny bilans meczów od rywali (2–5) i przegrali dwa ostatnie spotkania – 0:3 z Aluronem i 1:3 z GKS.

Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk to pierwsza z niedzielnych konfrontacji. Projekt ugrał 15 punktów, wygrywając pięć z ośmiu dotychczasowych spotkań. Ostatnio gra jednak w kratkę. Zwycięstwo 3:1 nad outsiderem z Nysy przedzieliło dwie porażki 0:3 z PGE Skrą i Asseco Resovią. Trefl w pierwszej części sezonu spisuje się nieco poniżej oczekiwań, bo w Gdańsku liczono chyba na więcej niż dwa zwycięstwa i siedem punktów ugranych w siedmiu meczach. Klęska 0:3 z ZAKSĄ w 7. kolejce raczej nie wlała optymizmu w serca kibiców tej drużyny.

Również w niedzielę ma zostać rozegrane spotkanie LUK Lublin – Cuprum Lubin. Podobne nazwy miast, podobna sytuacja w tabeli. Obie ekipy mają na koncie po dwa wygrane mecze, lubinianie wyprzedzają rywali o punkt. Siatkarze beniaminka przystąpią do tego starcia opromienieni sensacyjnym zwycięstwem 3:2 z PGE Skrą na wyjeździe, w którym przegrali dwa pierwsze sety. Ekipa Cuprum w poprzednim meczu wypadła blado i nie ugrała nawet seta w rywalizacji z Indykpolem AZS.

Na zakończenie tej kolejki zaplanowano plusligowy klasyk: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia. Na parkiecie Hali Energia pojawi się konstelacja siatkarskich gwiazd, ale czy szlagier spełni oczekiwania kibiców? Obie ekipy grają w tym sezonie ze zmiennym szczęściem i nie uniknęły wpadek. Obie sąsiadują ze sobą w tabeli, obie wywalczyły po 12 punktów i mają bilans meczów 4–3. By przekonać się o chwiejnej formie obu zespołów, wystarczy zerknąć na wyniki dwóch ostatnich kolejek. Skra ograła 3:0 Projekt w Warszawie, by później przegrać u siebie 2:3 z LUK Lublin. Rzeszowianie dla odmiany ulegli 1:3 ZAKSIE, by w kolejnym meczu pewnie ograć ekipę ze stolicy 3:0. Kto będzie lepiej dysponowany w poniedziałek?

Terminarz i plan transmisji 8. kolejki PlusLigi:

2021-11-19: Stal Nysa – GKS Katowice (piątek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-20: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-20: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-20: Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-21: Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-21: LUK Lublin – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-22: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

