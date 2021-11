Fantastyczne wieści napływają z Polkowic, gdzie do treningów wrócił bramkarz Górnika Jakub Kopaniecki. 22-latek na początku września przeszedł operację wycięcia guza mózgu i cały czas przechodzi przez żmudny proces leczenia. Nie przeszkodziło mu to jednak w rozpoczęciu treningów z klubem z Dolnego Śląska.

O sprawie Kopanieckiego głośno zrobiło się w czerwcu, kiedy u 22-letniego bramkarza Górnika Polkowice zdiagnozowano nowotwór mózgu – glejaka wielopostaciowego. Piłkarz musiał przejść pilną operację w szwajcarskiej klinice, ale problemem była ogromne koszty takiego przedsięwzięcia.

Piłkarska społeczność zebrała jednak 337 tysięcy złotych w niesamowitym tempie i Kopaniecki udał się do Szwajcarii, gdzie przeszedł operację wycięcia guza mózgu. Pierwsze informacje o stanie zdrowia bramkarza były pozytywne i kilkanaście dni później mógł już rozpocząć żmudny proces leczenia i rehabilitacji.

Kopaniecki przebywał w klinice w Szwajcarii oraz w Warszawie, a jak poinformowała oficjalna strona klubu z Polkowic, wrócił on do rodzinnego miasta. W środę golkiper Zielono-Czarnych odwiedził budynek klubowy i wziął udział w swoim pierwszym treningu po przymusowej przerwie.

- Już nie mogłem się doczekać kiedy do was wrócę. Teraz będę częściej odwiedzał klub i brał udział w treningach – powiedział Kopaniecki cytowany przez portal Górnika.

💚🖤 Kuba jest już z Nami 💚🖤 pic.twitter.com/mi5wiwmdtj — ksgornikpolkowice (@ksgornikpolkow_) November 17, 2021

Polkowicki klub poinformował również, że leczenie Kopanieckiego przebiega zgodnie z planem. "Jest na tyle dobrze, że zaczyna normalnie funkcjonować. Niedługo czeka go kolejna porcja chemioterapii. Do tego czasu może przychodzić do klubu i brać udział w zajęciach z I zespołem. Dziś po treningu Kubę przywitali wszyscy pracownicy klubu i życzyli mu dużo zdrowia" - czytamy na stronie klubowej.

