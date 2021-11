Pierwszy na temat nadchodzącej gali wypowiedział się Fiodor Łapin.

- Na pewno nie zabraknie ciekawych walk. Konfrontacja Gorgoń - Garcia zapowiada się bardzo dobrze. Zawalczy też młodzież. Oni jeszcze nie kalkulują, tylko wychodzą się bić. To jest w tym fajne - stwierdził.

Głos zabrał także Igor Jakubowski.

- Dla mnie Garcia i Marcin Siwy są faworytami swoich pojedynków. Natomiast przed Nico Zdunowskim, Remigiuszem Runowskim i Gracjanem Królikowskim ciężkie przeprawy. Obserwowałem walki ich przeciwników. Oni potrafią boksować. Prezentują typowo ukraiński styl, gdzie nie ma przestojów i cały czas trzeba być tempie. Jeżeli Polacy przejdą przez te walki, to będzie dla nich dobra lekcja na przyszłość - ocenił.

Podczas gali Polsat Boxing Promotions 3 na ringu pojawi się trzech młodych pięściarzy z Polski. O ich pojedynkach opowiedział Przemysław Saleta.

- Jeżeli weźmie się pod uwagę, że oni mają po 18 lat, to jest to odważne prowadzenie zawodnika. Swoje drugie pojedynki mieli nieco łatwiejsze. Teraz to będzie kolejny test. Nie będą to walki ze starymi wyjadaczami, którzy pokonaliby ich doświadczeniem. Ich przeciwnicy też mają po dwa starcia na koncie i na pewno przyjadą tu po wygraną. Według mnie Garcia jest faworytem, ale nie uważam, że przed nim łatwy pojedynek. Siwy będzie miał przewagę. Chociaż jego rywal ma w rekordzie kilku bardzo dobrych pięściarzy, to ostatnie walki przegrywał przed czasem. Garcia ma dużo do stracenia, a Gorgoń jeszcze więcej do wygrania. Znając Przemka, to da z siebie wszystko - powiedział.

Transmisja gali Polsat Boxing Promotions 3 od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight, od godziny 20:00 w Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

AA, Polsat Sport