Włoska gazeta "Corriere dello Sport" donosi, że AS Roma szuka nowego prawego obrońcy. Jose Mourinho chce już w styczniu wzmocnić defensywę swojej drużyny. Jednym z głównych kandydatów do przeniesienia się na Stadio Olimpico jest reprezentant Polski - Bartosz Bereszyński.

AS Roma szuka wzmocnień w defensywie i jako główny cel klub z Rzymu zidentyfikował portugalskiego obrońcę Diogo Dalota. Pozyskanie Dalota z Manchesteru United nie będzie takie proste, ponieważ Anglicy wyceniają dwudziestodwulatka na dziesięć milionów euro. Prezes Romy Tiago Pinto nie jest przekonany co do kwoty, którą United chciałoby uzyskać za swojego zawodnika. W związku z tym Pinto wraz z Jose Mourinho wybrali Bereszyńskiego jako alternatywę dla piłkarza z Manchesteru.

ZOBACZ TAKŻE: Oświadczenie Roberta Lewandowskiego po meczu Polska - Węgry. Dlaczego kapitan nie zagrał?

AS Roma jest przekonana, że charakterystyka Bereszyńskiego jako zawodnika idealnie wpisuje się w wymagania, jakie klub ma wobec prawego obrońcy. Włoski potentat uważa również, że transfer Polaka byłby świetną okazją ze względu na stosunek jakości, jaką oferuje Bereszyński do kwoty, którą Roma musiałaby zapłacić Sampdorii. Wstępnie "Corriere dello Sport" donosi, że "Giallorossi" mieliby zapłacić sześć milionów euro za reprezentanta Polski.

Czy polski obrońca zagra w zespole prowadzonym przez legendarnego portugalskiego menedżera? Klub, w którym trenerem jest Mourinho, chce zakupić piłkarza na prawą w stronę defensywy już w styczniu, więc odpowiedź poznamy niedługo.

MP, Polsat Sport