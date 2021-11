Sympatycy sportów walki nie mogą doczekać się weekendu! Nic dziwnego, bo przed nimi aż trzy niezwykle ciekawe gale - FEN 37, Polsat Boxing Promotions 3 oraz UFC Fight Night 198. To właśnie te wydarzenia będą tematami najnowszego wydania magazynu Koloseum. Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej i Łukasza Jurkowskiego będą m.in Fiodor Łapin i Dominik Zadora. Magazyn Koloseum w Polsacie Sport Extra, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

W najbliższy piątek odbędzie się gala FEN 37: ENERGA Fight Night Wrocław. W walce wieczoru dojdzie do starcia o tymczasowy pas w kategorii ciężkiej. Szymon Bajor (22-9, 10 KO) zmierzy się z Adamem Wieczorkiem (10-2, 3 KO). W magazynie poruszymy również temat nadchodzącej gali UFC Fight Night 198, podczas której dojdzie do pojedynku: Ketlen Vieira (11-2, 2 KO) vs. Miesha Tate (19-7, 4 KO).



Z kolei fani pięściarstwa już zacierają ręce na galę Polsat Boxing Promotions 3, która odbędzie się 21 listopada w Toruniu. Głównym pojedynkiem eventu będzie starcie Ihosvany'ego Garcii (5-0) z Przemysławem Gorgoniem (14-7-1).

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej i Łukasza Jurkowskiego będą Fiodor Łapin, Przemysław Saleta, Igor Jakubowski, Dominik Zadora oraz Szymon Dusza. Ponadto połączymy się z Niko Zdunowskim i Mateuszem Gamrotem.



W magazynie przedstawimy raport Artura Łukaszewskiego z przygotowań Przemysława Gorgonia i Marcina Siwego. Nie zabraknie również reportażu Patrycji Zahorskiej z gali Muai Thai w Rewalu. Z kolei Bartłomiej Stachura przeprowadzi analizę fenomenalnej walki Max Holloway - Yair Rodriguez.



Magazyn Koloseum od godziny 20:15 w Polsacie Sport Extra, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

