Fala krytyki spadła na selekcjonera Paulo Sousę i Roberta Lewandowskiego po przegranym meczu z Węgrami. Te dwie kluczowe dla polskiej reprezentacji postaci są obwiniane za porażkę, przez którą Polacy ostatecznie nie są rozstawieni w barażach eliminacji mistrzostw świata 2022. Głównie krytykowany jest fakt, że Lewandowski nie znalazł się w protokole meczowym, przez co nie mógł wejść na boisko, aby pomóc kolegom w trudnej sytuacji. Co ciekawe, po ostatnim gwizdku starcia z Węgrami, kapitan reprezentacji został przyłapany na braku znajomości zasad decydujących o rozstawieniu Polaków.

Wpadka Lewandowskiego została nagrana przez portal Łączy Nas Piłka. Na nagraniu napastnik Bayernu Monachium rozmawia z rzecznikiem PZPN Jakubem Kwiatkowskim. W czasie wymiany zdań pomiędzy nimi, nasz kapitan przejęzyczył się i spytał się Kwiatkowskiego, czy dalej mamy szanse na baraże. Oczywiście "Lewemu" chodziło o rozstawienie we wspomnianych barażach. Pokazało to jednak, że najlepszy snajper w historii polskiej kadry nie za bardzo wie, co musi się stać, aby Polska była rozstawiona.

- Musi jutro Walia przegrać u siebie z Belgią, a Turcja nie może wygrać z Czarnogórą - wytłumaczył Kwiatkowski.

Ostatecznie Belgowie i Czarnogórcy nie pomogli Polakom utrzymać miejsca gwarantującego rozstawienie w barażach. Teraz Polacy rozegrają pierwszy mecz z teoretycznie lepszym przeciwnikiem i to na wyjeździe. Losowanie, które rozstrzygnie, z kim reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu eliminacji mistrzostw świata 2022, odbędzie się 26 listopada. Wtedy dwanaście drużyn biorących udział w fazie play-off zostanie podzielone na trzy ścieżki A, B i C. Zwycięzca finału każdej z tych ścieżek wywalczy awans na mundial w Katarze.

MP, Polsat Sport