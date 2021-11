Pekin 2022: Setki potraw w olimpijskim menu dla sportowców

Jak poinformowała agencja Xinhua 678 potraw będzie podawanych na zmianę, a codziennie sportowcy w trzech olimpijskich stołówkach będą mieli do wyboru 200 dań. Igrzyska rozgrywane będą w Pekinie (zawody łyżwiarskie, hokejowe i curlingowe), Yanqing oddalonym od centrum stolicy o 90 km (dyscypliny alpejskie) i Zhangjiakou (biegi narciarskie, kombinacja, skoki, biathlon oraz snowboard).

Czas igrzysk (4-20 lutego) zbiegnie się z terminem Chińskiego Festiwalu Wiosny. Jednym z elementów tego święta jest promowanie regionalnych potraw i różnorodnych smaków tradycyjnej kuchni "Państwa Środka".

We wszystkich stołówkach olimpijskich obowiązywać będą te same zasady związane z zachowaniem środków bezpieczeństwa w związku z pandemią. Obejmują one konieczność poruszania się w maskach do momentu zajęcia miejsca przy stole, dezynfekowania rąk i używania rękawiczek. Będzie też mierzona temperatura przed wejściem. W zachowywaniu procedur, oprócz obsługi, będą pomagać sportowcom, trenerom i działaczom także roboty.

Zastawa została wyprodukowane z materiałów biodegradowalnych. Napisy informujące o nazwie potraw przygotowano w kilku językach, w tym w alfabecie Braille’a dla osób niedowidzących i niewidomych.

MP, PAP