110 lat temu Polonia Warszawa rozegrała pierwszy mecz piłkarski

- Klub z ulicy Konwiktorskiej jest wyjątkowy, jego wzloty i upadki to echo historii stołecznego miasta, dla tych, którzy umieją je usłyszeć - powiedział PAP Stefan Szczepłek, dziennikarz i pasjonat piłki nożnej. - Najstarszy klub w Warszawie jest lustrem polskiej historii - podkreślił.

- Gdy gdzieś na świecie mówiłem, że jestem warszawiakiem, to bardzo często pytano mnie o Polonię. Nie o Legię czy Gwardię - drużyny wojskową i milicyjną - lecz właśnie o Polonię. Bo to jest prawdziwie warszawski - normalny a jednocześnie niezwykły, wyjątkowy klub" - powiedział PAP Janusz Zaorski reżyser m.in. "Piłkarskiego pokera". "To, że wielka dama światowego sportu, Irena Szewińska była od początku do końca kariery zawodniczką Polonii też o czymś świadczy - przypomniał.

O wierności "Czarnym Koszulom" napisał powieść Adam Bahdaj. "Dla młodocianych miłośników piłki nożnej z Woli, Muranowa, Żoliborza, Starego Miasta wszystkie drogi prowadzą na ulicę Konwiktorską, gdzie znajduje się stadion Polonii" - czytamy w książce. W "Do przerwy 0:1" Bahdaj pokazał prawdziwy obraz nędzy PRL-u.

- Bohaterowie książki mieszkają w ruinach, wiedzą co to bieda. Trenerem Paragona, głównego bohatera, jest gracz Polonii Warszawa skazanej za komuny na niebyt tak jak Cracovia – bo w stolicy miała rządzić wojskowa Legia i milicyjna Gwardia, zaś w Krakowie milicyjna Wisła. To była rzecz w literaturze powojennej wyjątkowa - powiedział PAP dramaturg i scenarzysta Wojciech Tomczyk, który, odbierając w 2018 r. Nagrodę Literacką Biblioteki Narodowej "Skrzydła Dedala" za sztuki teatralne zebrane w tomie "Dramaty", wyznał publicznie, że "jest kibicem trzecioligowej Polonii Warszawa".

Niestety, w serialowej i filmowej adaptacji powieści Bahdaja, wyreżyserowanej przez Stanisława Jędrykę według scenariusza Bahdaja, nazwa Polonia się nie pojawia.

MC, PAP