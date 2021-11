Kamil Stoch wygrał kwalifikacje do inauguracyjnego konkursu nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Awans do konkursu uzyskało pięciu reprezentantów Polski, lecz ich występy pozostawiły wiele do życzenia. Do "pięćdziesiątki" nie zakwalifikowali się Stefan Hula i Klemens Murańka.