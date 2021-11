Kobiety rywalizowały w Wałbrzychu w 12 kategoriach. Wyjątkowe były zmagania w wadze 70 kg z udziałem Koszewskiej. Jeszcze przed przyjazdem do Wałbrzycha zawodniczka z Warszawy zapowiedziała, że to jej ostatni start w karierze. Złota medalistka igrzysk europejskich z Mińska 2019 dotarła do finału, gdzie zmierzyła się z Darią Paradą (Skorpion Szczecin). Zwyciężyła, ale nie przyszło jej to łatwo.

ZOBACZ TAKŻE: Czy trudno jest namówić pięściarzy do promowania się w social mediach? "Trudno tego nauczyć"

Rywalizację kobiet zakończył finał w kategorii 81 kg i była to jedna z najciekawszych walk. Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów) pokonała Sylwię Kusiak (Fight Club Koszalin), ale twarda walka trwała niemal do ostatnich sekund.

AA, PAP