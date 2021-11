Rajd Monza 2021: Walka na ułamki sekund, Kajetanowicz wiceliderem

Na przedpołudniowej trasie Rajdu Monza panowały zmienne warunki. Asfalt w zacienionych miejscach był wilgotny, a z poboczy wynoszone były liście i błoto. W niektórych fragmentach pojawiała się gęsta mgła, która dodatkowo utrudniała rywalizację.

Polacy rozpoczęli od siódmego czasu na pierwszej próbie, dojeżdżając do mety zaledwie sześć sekund za zwycięzcami. Wygrali jednak kolejny odcinek, najdłuższy w tym etapie, a następny ukończyli na trzeciej pozycji, co w konsekwencji dało im pozycję wiceliderów przed pętlą na torze Monza. OS 4, czyli drugi przejazd Costa Valle Imagna, został odwołany ze względu na interwencję służb medycznych niezwiązaną bezpośrednio z rywalizacją.



– Mimo różnego doboru opon u zawodników czasy i tak były bardzo podobne, to była zacięta rywalizacja w górach. Teraz można powiedzieć, że zaczynamy zupełnie nowy rajd. Wyjeżdżamy na odcinki specjalne wytyczone na torze Monza. To wcale nie oznacza, że będzie łatwiej. Jest tutaj dużo śliskich partii i trochę szutru, co sprawia, że przyczepność również trudno będzie ocenić. Wczoraj podczas odcinka testowego mieliśmy okazję trochę to sprawdzić, ale przed nami znacznie dłuższy oes, gdzie pułapek nie zabraknie. Czuję wielką frajdę z jazdy, cieszę się każdym przejechanym kilometrem, ale wiem też o co walczymy, więc trzeba to dobre tempo utrzymać – mówi zawodnik LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.



Po przerwie na rutynowy serwis zawodnicy będą rywalizować na torze Monza w ramach odcinków Cinturato (14,49 km, pokonywany dwukrotnie, start o godz. 13:45 i 15:55) oraz Grand Prix (10,29 km, start o godz. 18:27).

Rajd Monza 2021 - wyniki kategorii WRC 3 po OS 4:



1. Rossel/Renucci (Francja, Citroën C3 Rally2) 42:12,2 s

2. Kajetanowicz/Szczepaniak (Polska, Škoda Fabia Rally2 evo) +5,3 s

3. Munster/Louka (Luksemburg/Belgia, Hyundai i20 N Rally2) +17,6 s

4. Albertini/Fappani (Włochy, Hyundai i20 N Rally2) +17,9 s

5. De Tommaso/Ascalone (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +27,0 s

6. McErlean/Fulton (Irlandia, Hyundai i20 N Rally2) +37,4 s

7. Crugnola/Ometto (Włochy, Hyundai i20 N Rally2) +48,9 s

8. Ingram/Whittock (Wielka Brytania, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:17,5 s

9. Paccagnella/Orio (Włochy, Škoda Fabia Rally2 evo) +2:30,8 s

10. Dall'Era/Brovelli (Włochy, VW Polo GTI Rally2) +2:42,6 s

informacja prasowa