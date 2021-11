W pierwszym przejeździe Vlhova była szybsza od Shiffrin o 0,11 s. W drugim początkowo traciła przewagę, zachowując tylko 0,05 s zapasu, ale dolną partię trasy pokonała lepiej od Amerykanki.

Alpejka z Liptowskiego Mikulasza odniosła 21. zwycięstwo pucharowe w karierze, a w Levi triumfowała już po raz czwarty. Jej rywalka i rówieśniczka (obie mają po 26 lat) ma na koncie 70 wygranych i w klasyfikacji wszech czasów ustępuje tylko Szwedowi Ingemarowi Stenmarkowi - 86 oraz swojej rodaczce Lindsey Vonn - 82.

Był to drugi występ Shiffrin w tym sezonie, po zwycięstwie w październiku w inaugurującym sezon slalomie gigancie w Soelden. Po przylocie do Finlandii przyznała, że nie jest w optymalnej dyspozycji i że trenowała tylko kilka dni w Copper Mountain. Mimo to druga lokata w Levi dała jej awans na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Przewaga dwóch najlepszych zawodniczek była bardzo duża. Trzecia na podium Duerr straciła do Vlhovej 0,84 s.

W niedzielę w Levi odbędzie się drugi slalom kobiet.

AA, PAP