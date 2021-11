Andrade, Achmadalijew i Martinez obronili tytuły na gali bokserskiej w Manchesterze

Andrade w imponującym stylu obronił pas mistrzowski organizacji WBO, pokonując przez nokaut techniczny w drugiej rundzie Irlandczyka Jasona Quigleya i wciąż nie doznał porażki na zawodowym ringu. Wygrał wszystkie 31 walk, w tym 19 przed czasem.

- Zrobiłem to, co powiedziałem. Czułem się dobrze i przesłałem wiadomość: chcieliście nokautów, to wam je dam - powiedział Andrade, który posłał rywala na deski już w pierwszej rundzie.

Achmadalijew obronił tytuły federacji WBA i IBF, wygrywając jednogłośnie z Chilijczykiem Jose Velasquezem. Trzech sędziów zgodnie przyznało mu zwycięstwo na punkty 119:109. Uzbek również jest niepokonany. Wygrał 10 pojedynków, w tym siedem przed czasem.

Z kolei Martinez zachował pas WBC, ale nie przyznano mu zwycięstwa w starciu z Portorykańczykiem McWilliamse Arroyo, ponieważ walka została przerwana przed trzecią rundą z powodu głębokiego rozcięcia łuku brwiowego rywala. Ogłoszono "no-contest", więc bilans pojedynków Martineza nie zmienił się: 18 zwycięstw i jedna porażka.