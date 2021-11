Lider światowego rankingu tenisistów z kompletem trzech zwycięstw awansował do półfinału turnieju ATP Finals w Turynie. Walczący o szósty triumf w kończącej sezon imprezie masters Djoković w sobotę będzie miał trudne zadanie. Ze Zverevem grał do tej pory 10 razy i wygrał siedmiokrotnie. Po raz ostatni spotkali się w półfinale tegorocznego US Open i po pięciosetowym meczu lepszy okazał się Djoković.

Relacja na żywo z meczu Djoković - Zverev na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21:00.

MC, PAP