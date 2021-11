Rośnie więc presja na dziewięciokrotnego zwycięzcę turnieju, lidera światowego rankingu Serba Novaka Djokovica, który do tej pory odmawia odpowiedzi na pytanie, czy przyjął szczepionkę.

- Jest wiele spekulacji na temat szczepień i żeby wszystko było jasne, gdy premier (stanu Victoria) ogłosił, że wszystkie osoby obecne na miejscu powinny być zaszczepione, mamy odpowiedź dla zawodników - powiedział Tiley w wywiadzie dla telewizji Channel Nine.

- Wszyscy zawodnicy to rozumieją. Nasi sponsorzy będą musieli być zaszczepieni, wszystkie osoby pracujące przy Australian Open będą musiały być zaszczepione - podkreślił.

Tiley odniósł się także do postawy Djokovica. - On mówi, że jest to jego prywatna sprawa. Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. On wie, że będzie musiał się tutaj zaszczepić - dodał.

Australian Open odbędzie się od 17 do 30 stycznia w Melbourne. Niedawno stolica stanu Victoria otworzyła się po szóstym z kolei zamknięciu. Lockdown trwał w tym mieście łącznie przez 260 dni.