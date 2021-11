EBL: Anwil Włocławek lepszy w derbach

Gospodarze świetnie weszli w to spotkanie - po trójce Jamesa Eadsa było już nawet 9:2. Włocławianie odpowiadali pojedynczymi akcjami Jamesa Bella i Szymona Szewczyka, ale to Twarde Pierniki kontrolowały wydarzenia na parkiecie. Trójka Jahenssa Manigata oznaczała 10 punktów różnicy!

Kolejny rzut Kanadyjczyka oznaczał wynik 24:11 po 10 minutach. Drugą kwartę torunianie rozpoczęli od kolejnych dwóch trójek, a to dawało aż 19 punktów przewagi. Kamil Łączyński i Szymon Szewczyk reagowali tą samą bronią, co pozwalało na zbliżenie się do przeciwników. Po zagraniu 2+1 Luke’a Petraska goście zmniejszyli straty do zaledwie siedmiu punktów. Dzięki kolejnej akcji Bella po pierwszej połowie było 41:37.

Anwil trzecią kwartę rozpoczął od małej serii 8:0 i wychodził na prowadzenie po trójce Petraska. Ten sam zawodnik dał drużynie trenera Przemysława Frasunkiewicza nawet siedem punktów przewagi! Przyjezdni w tej części spotkania grali świetnie w obronie, a dodatkowo nieźle w ataku. Kolejna akcja Petraska sprawiła, że po 30 minutach było 51:59. Czwartą kwartę od serii 8:0 rozpoczęły Twarde Pierniki, więc był już ponownie remis!

Prowadzenie gospodarzom dawał po chwili Trevor Thompson. Świetny fragment Szymona Szewczyka ponownie zmieniał sytuację! Bardzo dobrze prezentował się także Kamil Łączyński, a Anwil w końcówce potrafił utrzymywać prowadzenie. Ostatecznie zwyciężył 92:84.

Najlepszym graczem przyjezdnych był Szymon Szewczyk, który zdobył 20 punktów, 7 zbiórek i 2 asysty. Dla gospodarzy 20 punktów i 6 zbiórek zdobył James Eads.

Twarde Pierniki Toruń - Anwil Włocławek 84:92 (24:11, 17:26, 10:22, 33:33)

Twarde Pierniki Toruń: James Eads III 20, Jahenns Manigat 17, Trevor Thompson 13, Maurice Watson 12, Bartosz Diduszko 10, Aaron Cel 6, Michał Samsonowicz 6, Szymon Janczak 0, Michał Kołodziej 0

Anwil Włocławek: Szymon Szewczyk 20, Luke Petrasek 19, Kamil Łączyński 16, James Bell 16, Jonah Mathews 12, Sebastian Kowalczyk 4, Maciej Bojanowski 3, Kavell Bigby-Williams 2, Alex Olesinski 0

PS, plk.pl