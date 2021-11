PlusLiga: Jurajscy Rycerze rozbroili mistrzów Polski! Tie-break w hicie kolejki

Premierowa partia przebiegała pod dyktando zawiercian, którzy byli skuteczniejsi w ataku i popełniali mniej błędów od rywali. W środkowej części seta mieli wyraźną zaliczkę (6:11, 9:16) i pewnie zmierzali po wygraną. Patryk Niemiec wywalczył piłkę setową (16:24), a zepsuta zagrywka gospodarzy zamknęła tę część meczu (18:25).

Zobacz także: Kto miał rację? Długa weryfikacja w meczu Stal – GKS

W drugim secie role się odwróciły i tym razem to jastrzębianie nadawali ton wydarzeniom na boisku. Jurajscy Rycerze dotrzymywali im kroku do stanu 8:7, później rosła przewaga trenera Andrei Gardiniego (16:10, 20:14). Tomasz Fornal atakiem z drugiej piłki dał swej drużynie piłkę setową (24:16), a błąd podczas serwisu zawiercian ustalił wynik na 25:17.

Trzecią odsłonę efektownie rozpoczęli gospodarze (5:1), którzy długo utrzymywali przewagę. Zawiercianie ruszyli do odrabiania strat i dopięli swego po serii trzech wygranych akcji (18:18). Dobrze prezentował się Facundo Conte, a jastrzębianie zaczęli popełniać błędy. Końcówka to wyrównana walka. Conte wywalczył piłkę setową (23:24), ale po chwili, po ataku Fornala rozpoczęła się rywalizacja na przewagi. Rozstrzygnął ją na korzyść przyjezdnych as serwisowy Konarskiego (25:27).

Set numer trzy rozbudził apetyty kibiców, niestety kolejna partia nie miała wielkiej historii. Co prawda do stanu 14:13 trwała wyrównana walka, później jednak punktowa seria jastrzębian, którzy uzyskali wynik 21:13 i właściwie rozstrzygnęli losy tej części meczu. Po ataku Trevora Clevenota (25:16) obie ekipy mogły szykować się do tie-breaka.

W nim, przy zmianie stron punkt zaliczki mieli gospodarze, po bloku na Conte (8:7). Kolejne akcje wygrali jednak goście – asem zaskoczył rywali Konarski, a skutecznym atakiem popisał się Uros Kovacevic (8:10). Gospodarze wyrównali i walka trwała do samego końca. Atak Kovacevicia i blok Miłosza Zniszczoła oznaczały piłkę meczową dla zawiercian (12:14). Jastrzębianie obronili się jeszcze po ataku Fornala, ale w kolejnej akcji Kovacevic zakończył mecz (13:15).

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (17), Łukasz Wiśniewski (14), Jurij Gladyr (13) – Jastrzębski Węgiel; Facundo Conte (19), Dawid Konarski (16), Uros Kovacevic (14) – Aluron CMC Warta. MVP: Facundo Conte (18/29 = 62% skuteczności w ataku + 1 blok).

Jastrzębski Węgiel poniósł już trzecią porażkę w swym dziewiątym meczu obecnego sezonu. Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie mają bilans meczów 7–1, 19 punktów na koncie i tracą jedno oczko do drugich w tabeli jastrzębian.

Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (18:25, 25:17, 25:27, 25:16, 13:15)

Jastrzębski Węgiel: Łukasz Wiśniewski, Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti, Tomasz Fornal – Jakub Popiwczak (libero) oraz Jan Hadrava, Eemi Tervaportti. Trener: Andrea Gardini.

Aluron CMC Warta: Miłosz Zniszczoł, Dawid Konarski, Facundo Conte, Patryk Niemiec, Miguel Tavares Rodrigues, Uros Kovacevic – Michał Żurek (libero) oraz Mateusz Malinowski, Maximiliano Cavanna, Piotr Orczyk. Trener: Igor Kolakovic.

Wyniki, terminarz i plan transmisji 8. kolejki PlusLigi:

2021-11-19: Stal Nysa – GKS Katowice 2:3 (22:25, 21:25, 25:20, 25:17, 10:15)

2021-11-20: Jastrzębski Węgiel – Aluron CMC Warta Zawiercie 2:3 (18:25, 25:17, 25:27, 25:16, 13:15)

2021-11-20: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – MKS Ślepsk Malow Suwałki (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-20: Cerrad Enea Czarni Radom – Indykpol AZS Olsztyn (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-21: Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-21: LUK Lublin – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-11-22: PGE Skra Bełchatów – Asseco Resovia (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport