Paryż 2024: Rekordowa liczba medali w rywalizacji paraolimpijczyków.

W Tokio rozdano 549 kompletów medali, czyli o 10 mniej niż będzie do zdobycia w Paryżu. W stolicy Francji przewidziano 271 rywalizacji dla mężczyzn, 235 dla kobiet oraz 43 mikstów bądź w formule open w 22 dyscyplinach.

Oznacza to, że liczba paraolimpijek wzrośnie w porównaniu do Tokio o 77. W Paryżu ma wystartować 1859 kobiet, co oznacza niemal podwojenie liczby uczestniczek w porównaniu do paraolimpiady w Sydney w 2000 r. (walczyło wówczas 990 pań).

Nowe dwie kategorie wagowe dla obydwu płci wprowadzono m.in. w taekwondo, które debiutowało w Tokio, w boccia (powrót do programu po debiucie w 1984 r.) oraz paratriathlonie, zaś w rywalizacji kobiet dodano konkurencje i kategorie w kajakarstwie oraz judo.

„Odchudzone” zostaną natomiast konkurencje i kategorie lekkoatletyczne oraz pływackie.

We wszystkich sportach zespołowych uczestniczyć będzie po osiem reprezentacji, co oznacza redukcje m.in. w koszykówce (do tej pory występowało 12 męskich i 10 kobiecych drużyn).