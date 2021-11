Gorgoń zdołał zmieścić się w limicie wagowym.

- Waga zrobiona - to najważniejsze. Dzięki temu mam uśmiech na twarzy. Ważenie mnie zawsze najbardziej stresuje. Mimo to zawsze staje na wysokości zadania. Pomaga mi przy tym mój dietetyk. Jak będzie wyglądać walka? Wszystko okaże się na gali. Mocno przepracowałem trzy tygodnie. Cały czas byłem w treningu, więc nie musiałem zaczynać od zera. Utrzymałem pewien poziom po mojej ostatniej walce o pas mistrza Polski. Wszystko zweryfikuje ring - stwierdził.

Polak opowiedział o swoim nastawieniu mentalnym podczas starć.



- Kiedy wchodzę do ringu, to często nie myślę, tylko od razu chcę trafiać przeciwnika. Bez przygotowania to nie jest łatwe. Jeśli nie będę popełniał błędów, to walka ułoży się pod moje dyktando - ocenił.

Jego rywal kilka razy już posłał przeciwników na deski. Co myśli o tym Gorgoń?

- Nie obawiam się tego. Nie ma ludzi odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Będę dużo się ruszał, a nie stał przed nim. Pracowaliśmy nad tym z trenerem - powiedział.

