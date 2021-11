Seks-afera w PSG! Gwiazdor nie miał wstydu i zrobił to swojej żonie?

Kiedy on rzekomo się zabawiał, ona cierpiała. Teraz chce rozwodu. Według doniesień brytyjskich mediów miało dojść do poważnej seks-afery w Paris Saint-Germain z udziałem Erica Abidala i piłkarki tego klubu. Ofiarą romansu żona Francuza, a w tle napad z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Eric Abidal to były piłkarz Barcelony oraz reprezentacji Francji, który od wielu lat jest w związku małżeńskim. Brytyjscy dziennikarze informują, że miał romans z zawodniczką PSG Kheirą Hamraoui.

31-latka niedawno padła ofiarą napadu. To miał być spokojny, listopadowy wieczór, kiedy ofiara tej historii wespół z koleżankami z klubu wracała ze wspólnej kolacji. Paryż powoli zasypiał w blasku migotających świecidełek, ale grupa nieznanych sprawców postanowiła wykorzystać ten moment do bestialskiego czynu. Zawodniczki znajdowały się w samochodzie. Nagle dało się usłyszeć stukot i dźwięk otwieranych drzwi od strony pasażera. Przerażona Hamraoui zobaczyła coś, co z pewnością zapamięta do końca życia. Bandyci brutalnie wyciągnęli i zaatakowali kobietę z użyciem metalowych prętów, chcąc połamać jej nogi. Wrzaski, krzyki i ból. O krok od tragedii. Na szczęście skończyło się tylko na kilku szwach. W wyniku śledztwa okazało się, że jej telefon komórkowy jest zarejestrowany na nazwisko Abidala, a bandyci mieli krzyczeć w jej kierunku, że sypia z żonatymi mężczyznami... Przypadek? Mało prawdopodobne.

Nie brakuje sugestii, że za napadem na piłkarkę PSG stoi... żona Abidala, która dowiedziawszy się o romansie swojego męża postanowiła ukarać kochankę, szykując zemstę. Partnerka byłego francuskiego piłkarza domaga się rozwodu, o czym zakomunikowała w mediach społecznościowych.

42-letni Abidal w trakcie swojej kariery zdobył m.in. trzy mistrzostwa Francji z Olympique Lyon oraz cztery mistrzostwa Hiszpanii z Barceloną. W barwach "Dumy Katalonii" sięgnął również dwukrotnie po Puchar Króla oraz Ligę Mistrzów. Z reprezentacją Francji sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2006 roku.

KN, Polsat Sport