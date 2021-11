- Rozliczmy go tylko za to, co miał zrobić przede wszystkim, czyli poprawić jakość gry. Gdzie ta jakość była? Może w dwóch meczach, z Anglią u siebie i z Albanią na wyjeździe - powiedział o Paulo Sousie były reprezentant Polski Tomasz Łapiński.

Cezary Kowalski: Czuje Pan niesmak po tym całym bałaganie przy okazji meczu z Węgrami?

Tomasz Łapiński: Katastrofa. To było amatorskie podejście do tematu. Myślami byli dwa kroki do przodu, a nie wykonali nawet pierwszego.

Jacy oni?



No właśnie. To jest pytanie. Czy to rzeczywiście było tak, że Robert zażyczył sobie odpocząć, czy Sousa mu odpoczynek zaproponował. Istotną rolę odrywa w tym wszystkim pycha. Nie wierzę, że selekcjoner nie wiedział o co gra. Założył po prostu, że dając szansę zmiennikom i tak rywali ogra. O ile te wcześniejsze porażki Węgrów z Albanią wskazywały na to, że można potraktować rywala ulgowo, to mecz z Anglią udowadniał, że są mocni, że wracają na właściwe tory.

Czyja wina większa - Roberta czy Paulo?



Pamiętajmy, że wiosną przed meczem z Andorą było mnóstwo głosów, aby Robert odpoczął, a jednak on chciał grać. Nie przypominam sobie, aby Lewandowski wcześniej cokolwiek odpuszczał w kadrze, zależało mu na kolejnych występach i golach.

Czyli jednak Sousa?

Prawdę znają obaj. Będą prezentować jedno stanowisko. Czyli takie jak ten PR-wy bełkot w oświadczeniu zawodnika i wypowiedź Sousy po meczu. Najważniejszym problemem jest to, że nie wygraliśmy z Węgrami. Ale znaczący wpływ na taki stan rzeczy miały decyzje podjęte przed meczem.

Tak czy inaczej dwaj najwięksi profesjonaliści w polskiej reprezentacji, postacie z lepszego piłkarskiego świata, sprawili, że nasze szanse awansu znacząco zmalały.



Po prostu stworzyli jeszcze większą presję przed meczami marcowymi. Ale, nawet grając jako drużyna rozstawiona i tak drugi mecz byłby wielkim wyzwaniem. Po porażce z Węgrami już pierwszy będzie takim. I to jest ta znacząca różnica. Ale wciąż wszystko jest w naszych rękach.

Nie należy nikogo rozliczać, bo dopóki piłka w grze... tak?



Skala trudności wzrosła i tyle. Miało być jedno wyzwanie będą dwa. Chyba, że wyłożymy się na pierwszym.

Nie lepiej byłoby zmienić trenera na baraże?



Nie. I co miałby przyjść cudotwórca i na dzień dobry mieć najtrudniejszy mecz w sezonie? Najlepszy byłby wtedy Gandalf albo Saruman, czarodzieje z trylogii Tolkiena.

A po ewentualnych przegranych barażach, kontynuował by pan współpracę w Portugalczykiem?



Nie. Minie rok od jego pierwszego meczu. Weźmy pod uwagę ile było w tym czasie dobrych meczów i zwycięstw z dobrymi rywalami. Na razie Sousa wygrał w Albanią, San Marino i Andorą.

Może nie trzeba było zwalniać Brzęczka?

Na Euro gorzej by chyba nie zagrał. Portugalczyk ugrał punkcik i czwarte miejsce w grupie. To taka rewelacja? Ale, dobrze, miał mało czasu. Rozliczmy go tylko za to, co miał zrobić przede wszystkim, czyli poprawić jakość gry. Gdzie ta jakość była? Może w dwóch meczach, z Anglią u siebie i z Albanią na wyjeździe.

Na koniec porównajmy dwie sytuacje. Osiem sekund milczenia Lewandowskiego, które przesądziło o zwolnieniu Brzęczka i teraz ten fajerwerk zafundowany Robertowi przez uwielbianego przez niego trenera...

Cezary Kowalski, Polsat Sport