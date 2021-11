W nocy z soboty na niedzielę Miesha Tate (19-7, 4 KO, 7 SUB) stoczy swoją drugą walkę po wznowieniu kariery. Była mistrzyni UFC w wadze koguciej zmierzy się z Ketlen Vieirą (11-2, 2 KO, 4 SUB) w walce wieczoru UFC Vegas 43. Transmisja gali UFC Vegas 43: Vieira - Tate w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.