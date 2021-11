Bild: Bayern obniży pensje niezaszczepionym piłkarzom

Bayern Monachium obniży wynagrodzenie tym piłkarzom, którzy nie zaszczepili się na COVID-19 - donosi "Bild am Sonntag". Były szef klubu Karl-Heinz Rummenigge stwierdził - nie wiedząc, czy to prawda - że taki krok byłby zrozumiały.

W Bayernie, gdzie od 2014 roku występuje Robert Lewandowski, wśród niezaszczepionych są: Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala oraz Kameruńczyk Eric Maxim Choupo-Moting. Cała czwórka kierowana była w związku z tym na kwarantanny, przez co piłkarze nie mogli uczestniczyć w meczach ani treningach. "Bild am Sonntag" informuje także o piątym niezaszczepionym zawodniku, który dotychczas kwarantanny uniknął. Jego nazwiska nie podano.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski nie chciał podejść do wywiadu po meczu Polska - Węgry

Według dziennikarzy kierownictwo Bayernu prowadziło dyskusje na ten temat od dłuższego czasu, a w czwartek zapadła decyzja o cofnięciu wypłaconego już piłkarzom wynagrodzenia za tygodnie spędzone w izolacji. W ten sposób szefowie klubu chcą zwiększyć presję na osobach, które nie chcą się zaszczepić.

Kimmich, który otwarcie wypowiadał się o swoich wątpliwościach dotyczących szczepionki, musiał pauzować m.in. w piątkowym spotkaniu Bayernu z Augsburgiem, przegranym 1:2. Musiał poddać się izolacji, ponieważ miał kontakt z osobą, u której wykryto COVID-19.

"Jeśli to, o czym donosi gazeta Bild, jest prawdą, to jest to znak, że klub zaczyna reagować. To się nie spodoba (Kimmichowi). Ta debata zaczyna już powoli denerwować drużynę. Wszyscy starali się jakoś rozwiązać kwestię braku szczepienia, ale na razie to się nie powiodło. Koronawirus dotyczy całej drużyny i całego klubu" - powiedział Rummenigge na antenie telewizji Sky.

W tym samym programie w ostrzejszych słowach wypowiedział się były reprezentant Niemiec Dietmar Hamann.

"Joshua Kimmich musi zrozumieć, kto mu płaci. Osłabił swoją drużynę" - skomentował nieobecność 26-letniego bocznego obrońcy w piątkowym meczu.

Po 12 kolejkach Bundesligi Bayern prowadzi w tabeli z dorobkiem 28 punktów. O jeden mniej ma wicelider Borussia Dortmund.

MP, PAP