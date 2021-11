Stalmach w momencie debiutu miał 15 lat i 348 dni. W ten sposób wyprzedził Joachima Hutkę (15 lat i 357 dni) i Włodzimierza Lubańskiego (16 lat i 52 dni).

- Trener przed odprawą rozmawiał ze mną na temat tego, jak zareaguję na pełny stadion. Myślę, że było dobrze. Najlepsi w Polsce kibice ciągnęli do przodu. Stres był tylko na początku, kiedy usłyszałem, że może wejdę, ale po dwóch minutach przeszło. Dziękuję trenerom i zawodnikom za wsparcie. Fizycznie nie miałem problemu z grą - powiedział nastolatek.

- To było marzenie od dziecka. Mieszkam 500 metrów od stadionu. Chciałem zadebiutować przed 16-tymi urodzinami (8 grudnia), ale nie sądziłem, że się uda i to jeszcze w meczu z Legią. Zjem kolację z rodziną, a w poniedziałek – do szkoły. Lukas Podolski to kawał piłkarza i dobrego człowieka. Cały czas mnie wspierał na boisku - dodał cytowany przez PAP.

Górnik Zabrze pokonał Legię Warszawa 3:2. Decydujący gol padł w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

MC, Polsat Sport, PAP