Pierwszy na temat ostatnich meczów polskiej reprezentacji wypowiedział się Maciej Żurawski.

- Wszystko szło dobrze, wygraliśmy z Andorą. Nikt się nie spodziewał tych decyzji, które zapadły, jeżeli chodzi o mecz z Węgrami. Spodziewałem się, że na PGE Narodowym zobaczę najmocniejszy możliwy skład. Tutaj nie ma innego rozwiązania. To, co się wydarzyło po tym starciu, cała sytuacja z Lewandowskim, to dla mnie jest katastrofa piłkarska naszego kraju - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: Kulesza, Sousa, Lewandowski – i kto tu rządzi?

Do ostatniej gry "Biało-Czerwonych" odniósł się także Tomasz Łapiński.

- Moim zdaniem pomijamy też Andorę. To nie był dobry mecz w naszym wykonaniu. Wygraliśmy go, ale było widać dużo mankamentów czysto piłkarskich. To już był sygnał, przyćmiony dobrym wynikiem. Może piłkarze już wiedzieli, jakie decyzje zapadły, jeżeli chodzi o starcie z Węgrami. Na tym ostatnim zgrupowaniu zadziało się dużo złego - ocenił.

W sprawie reprezentacji głos zabrał również Roman Kołtoń.

- Na koniec dnia, najlepsza jest prawda. Ją mogą nam powiedzieć Lewandowski albo Sousa. My możemy tylko interpretować wywiad i oświadczenie kapitana reprezentacji Polski. Lewandowski zasłania się trenerem. Sousa jest ostatecznym decydentem. Jeżeli Robert do niego przyszedł i powiedział, że musi odpocząć, to decyzja nadal należy do selekcjonera - stwierdził.



Całość dyskusji w załączonym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

AA, Polsat Sport