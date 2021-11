24-letni Morikawa cztery dni rywalizacji na polu Earth w dubajskim Jumeirah Golf Estate zwieńczył sumą 271 uderzeń (-17 wobec par). Poza pucharem i trzema milionami dolarów na jego konto trafiło 2000 punktów, które zdecydowały o zwycięstwie w rankingu pierwszej europejskiej ligi.

Drugim miejscem w turnieju finałowym podzielili się Anglik Matt Fitzpatrick i Szwed Alexander Bjork - obaj zanotowali po -14. Czwartą pozycję, rezultatem -13, wywalczyli Duńczyk Nicolai Hojgaard i Szkot Robert MacIntyre.

Miejsca na podium rankingowego „wyścigu do Dubaju” utrzymali: Billy Horschel z USA, a dalej światowy nr 1 Hiszpan Jon Rahm, mimo iż nie startował w ostatniej batalii tego sezonu.

Meronk świetnie zaczął występ w DP World Tour Championship - od 68 uderzeń, które plasowały go na dzielonym piątym miejscu. W piątek i w sobotę zanotował słabsze 74 „strzały”. 66 uderzeń w finałową niedzielę pozwoliły mu finiszować sumą -6. Taki rezultat dał 32. miejsce, dzielone z Niemcem Martinem Kaymerem i 39. pozycję w Race to Dubai. Co ważne, 28-letni reprezentant Polski awansował do tzw. dziesiątej kategorii European Tour, która pozwoli mu na więcej startów w przyszłym sezonie.

Ten rozpoczyna się już w czwartek, rozgrywanym w RPA turniejem Joburg Open. Łącznie planowanych jest 47 imprez w 23 krajach, z czego 23 mają odbyć się w Europie, a 24 poza Starym Kontynentem. Liga zmienia nazwę z European Tour na DP World Tour.