Fortuna 1 Liga: ŁKS Łódź - GKS Tychy. Relacja i wynik na żywo

Przed tygodniem kibice GKS-u Tychy znowu mogli świętować wiktorię swojego klubu. Tyszanie po czterech spotkaniach bez zwycięstwa pokonali GKS Jastrzębie 4:1. ŁKS również triumfował po serii trzech meczów bez wygranej. Dla jednego i drugiego zespołu były to zwycięstwa numer siedem w sezonie.

W najświeższej historii bezpośrednich pojedynków tych drużyn w Fortuna 1 Lidze najczęściej przewijającym się rezultatem spotkań jest podział punktów. 60 procent meczów między łodzianami a tyszanami, rozegranych w lidze od 2018 roku, zakończyło się remisem. Nie jest to jednak ulubiony wynik ŁKS-u w obecnym sezonie, gdyż tylko 25 procent starć z ich udziałem pozostało nierozstrzygniętych – to jeden z najniższych wyników w lidze.

Na półmetku obie drużyny mogą pochwalić się taką samą ilością strzelonych bramek (20), a co za tym idzie identyczną średnią goli na spotkanie, która wynosi 1.25 trafienia co kolejkę. Dla porównania w poprzednim sezonie na tym etapie rozgrywek (czyli po 16. rozegranych meczach – obie ekipy mają spotkanie do nadrobienia) ŁKS miał na swoim koncie 36, a GKS 22 strzelone bramki. Zarówno jedni, jak i drudzy, mocno spuścili z tonu.

Relacja na żywo z meczu ŁKS Łódź - GKS Tychy na Polsatsport.pl. Początek od godziny 12:40.

A.J., Polsat Sport